Im Apple Refurbished Store stehen ab sofort alle vier Modelle der iPhone 15 Familie bereit. Damit habt ihr ab sofort die Möglichkeit, direkt bei Apple ein generalüberholtes iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zum reduzierten Preis zu kaufen. Allerdings solltet ihr in jedem Fall die Option in Betracht ziehen, ein paar wenige Euros draufzulegen und ein neues iPhone 15 (Pro) Modell Bei Amazon zu kaufen. Dort erhaltet ihr die iPhone 15 Familie als Neugerät teils drastisch reduziert.

iPhone 15: alle Modelle jetzt im Apple Refurbished Store erhältlich

Anfang Januar hatten wir euch darauf aufmerksam gemacht, dass Apple das refurbished iPhone 15 über seinen Store für generalüberholte Geräte verkauft. Zum damaligen Zeitpunkt stand allerdings „nur“ das iPhone 15 zur Auswahl. Wir hatten jedoch darüber spekuliert, dass zeitnah auch das iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max folgen werden.

Dies ist nun der Fall und ihr könnt bei Apple alle vier Modelle des iPhone 15 als „generalüberholt“ kaufen. Dabei stehen unterschiedliche Speichergrößen allerdings nur die Farbe Schwarz bzw. Titan Schwarz zur Auswahl. Für das generalüberholte iPhone 15 Pro 128GB verlangt Apple beispielsweise 929 Euro statt 1099 Euro. Für ein refurbished iPhone 15 Pro Max 256GB müsst ihr 1129 Euro statt 1329 Euro bezahlen.

Alle Geräte, die Apple über seinen Refurbished Store verkauft, werden generalüberholt, zertifiziert und mit einer einjährigen Garantie versehen.

-> Hier geht es direkt in den Apple Refurbished Store

Neugeräte Bei Amazon nur etwas teurer

An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass es sich in jedem Fall lohnt, vor dem Kauf eines refurbished iPhone Bei Amazon vorbeizugucken. Dort werden Neugeräte teil nur etwas teurer verkauft. So verlangt Amazon für das iPhone 15 128GB je nach Farbe nur 732 Euro.