Bei den Amazon Blitzangeboten bzw. Angeboten des Tages stehen heute verschiedene Apple Produkte im Mittelpunkt. Neben dem MacBook Air, Apple Pencil Pro, Apple Watch SE 2 und Magic Mouse, wurde auch die Apple Watch 10 deutlich im Preis gesenkt.

Amazon reduziert Apple Watch 10

In letzter Zeit haben wir immer mal wieder Angebote zur Apple Watch bei Amazon entdeckt. Dabei standen in erster Linie die Apple Watch SE 2, Apple Watch 9 und Apple Watch Ultra 2 im Mittelpunkt. Nun hat der Online Händler erfreulicherweise auch die Apple Watch 10 im Preis gesenkt.

Habt ihr Interesse an einer aktuellen Apple Watch 10? Dann solltet ihr in jedem Fall einen Blick auf die aktuellen Angebote bei Amazon werden. Dort stehen unterschiedliche Apple 10 Modelle (42mm und 46mm, mit und ohne Mobilfunk) in verschiedenen Armbandkonfigurationen mit 10 Prozent (oder mehr) Rabatt zur Auswahl.

So erhaltet ihr beispielsweise die Apple Watch 10 42mm GPS zum Preis von nur 398 Euro statt 449 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 51 Euro bzw. 11 Prozent. Für die Apple Watch 10 46mm GPS + Mobilfunk berechnet Amazon derzeit 542 Euro statt 599 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 57 Euro bzw. 10 Prozent. Diese und viele weitere Modelle stehen zur Auswahl. Die vollständige Auswahl findet ihr hier.

