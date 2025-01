Kurz vor dem Super Bowl LIX (in der Apple Music Halftime Show tritt Kendrick Lamar auf) , der hierzulande in der Nacht vom 09. auf den 10. Februar ausgetragen wird, haben Apple und die University of Michigan neue Ergebnisse der Apple Hearing Study veröffentlicht. Diese heben den Anstieg des Geräuschpegels rund um die letzten Super Bowl-Spiele hervorheben.

Geräuschpegel zum Super Bowl

Apple und die University of Michigan haben kürzlich 115.049 Studienteilnehmer analysiert, die eine Apple Watch besitzen und sich bereit erklärt haben, die von der Geräusche-App gemessenen Geräuschpegel zu teilen.

Man wollten wissen, ob der Geräuschpegel unter den Teilnehmern bei Großveranstaltungen höher ist. Daher analysierten Apple und die University of Michigan den Geräuschpegel während der letzten vier Super Bowls (2021, 2022, 2023 und 2024). Man untersuchte den durchschnittlichen Geräuschpegel 6 Stunden vor und 6 Stunden nach Spielbeginn am Super Bowl-Sonntag und verglichen ihn mit dem Geräuschpegel zur gleichen Zeit am darauffolgenden Sonntag.

Zudem fragte man sich, ob der Geräuschpegel unter den Teilnehmern der Apple Hearing Study, die in den Bundesstaaten lebten, aus denen die Super Bowl-Teams stammten, oder in dem Bundesstaat, in dem das Spiel stattfand, höher war als bei Teilnehmern, die in anderen Bundesstaaten lebten.

Was wurde herausgefunden?

Man konnte festgestellen, dass die Super Bowl-Sonntage jedes Jahr lauter waren als die darauffolgenden Sonntage. Im Durchschnitt wurden in den USA bei den Teilnehmern der letzten vier Super Bowl-Spiele einen Anstieg des Geräuschpegels um etwa 1,5 bis 3 Dezibel im Vergleich zu den Werten am Sonntag nach dem Spiel festgestellt. Der Anstieg begann etwa 3 Stunden vor Spielbeginn und hielt etwa 3 Stunden nach Spielende an.

Eine Erhöhung um 3 Dezibel bedeutet eine Verdoppelung der Schallenergie, und eine Erhöhung um 10 Dezibel bedeutet eine Verzehnfachung der Schallenergie. Als Referenz: 65 Dezibel entsprechen etwa der Lautstärke eines normalen Gesprächs und 70 Dezibel entspricht etwa der Lautstärke eines Staubsaugers.

Zudem konnte festgestellt werden, dass der Geräuschpegel in den Bundesstaaten, in denen der Super Bowl ausgetragen wurde und deren Teams jedes Jahr an dem Spiel teilnahmen, bei Benutzern deutlich höher als in anderen Bundesstaaten war. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass sich in diesen Bundesstaaten mehr Benutzer zum Spiel versammelten, möglicherweise in größeren Gruppen und lauteren Umgebungen.