Seit längerem kursieren nun schon Gerüchte, dass Apple an Geräten mit faltbaren Displays arbeitet. Wie ein Bericht des Leakers „yeux1122“ vermuten lässt, kommt Apple der Verwirklichung der faltbaren Träume immer näher. So heißt es, dass sich das Unternehmen derzeit in der Endphase der Auswahl eines wichtigen Zulieferers für die faltbaren Displays befindet.

Die hohen Anforderungen von Apple

Apple sucht nicht einfach irgendeinen Lieferanten, sondern verlangt Displays, die die Industriestandards nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Dicke, Größe und Biegung, während es gleichzeitig auf Fortschritte bei der Haltbarkeit und Vermeidung von Falten achtet. Der letzte Punkt ist entscheidend – aktuelle faltbare Geräte von Mitbewerbern leiden oft unter unschönen Falten, die sowohl die Ästhetik als auch die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen können. Apple ist anscheinend entschlossen, dieses Problem zu lösen, bevor man ein faltbares Gerät auf den Markt bringt.

Einige Komponentenhersteller sollen in letzter Zeit erhebliche Fortschritte bei der Erfüllung von Apples anspruchsvollen Spezifikationen gemacht haben, womit Apple einen großen Schritt vorankommt. Eine endgültige Entscheidung für einen Zulieferer ist zwar noch nicht gefallen, doch es wird erwartet, dass das Auswahlverfahren zwischen Ende Februar und Anfang April abgeschlossen sein wird, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich bald konkretere Details aus der Lieferkette hören werden.

Faltbare Geräte von Apple

Die größte Frage ist: Welches Gerät wird das erste faltbare Display von Apple erhalten? Der Bericht von „yeux1122“ auf Naver liefert zwar keine genauen Angaben, aber die Zeitplanung deutet auf ein iPhone hin. Der Analyst Ming-Chi Kuo hatte in dem Zusammenhang erklärt, dass sich das faltbare iPhone in der Planungsphase befindet, mit einem möglichen Veröffentlichungsfenster zwischen Ende 2025 und 2027. The Information hat derweil ein faltbares iPhone im Klappgehäuse-Stil angedeutet und einen Release im Jahr 2026 in Aussicht gestellt. Die Zeichen stehen somit gut für ein faltbares iPhone.

Apples Ambitionen beschränken sich jedoch nicht nur auf Smartphones. Das Wall Street Journal hat kürzlich berichtet, dass das Unternehmen ein faltbares 19 Zoll Gerät entwickelt, das als Laptop fungieren könnte und damit den Begriff „MacBook“ neu definieren würde. Bei der Gelegenheit spricht Bloombergs Mark Gurman von einem „riesigen“ faltbaren iPad, das 2028 auf den Markt kommen soll.