Ab sofort steht die neue Dokumentations-Serie „Vietnam: The War That Changed America“ auf Apple TV+ bereit. Die 6-teilige Serie verspricht einen emotionalen und tiefgründigen Einblick in einen der prägendsten Konflikte der amerikanischen Geschichte.

Apple TV+:„Vietnam: The War That Changed America“ ist da

Mittwoch uns freitags stehen die Chancen immer besonders gut, dass neue Originals auf Apple TV+. So richten wir kurz vor dem Wochenende unseren Blick auf Apples Video-Streaming-Plattform und auf die neue Doku-Serie „Vietnam: The War That Changed America“.

Bei dieser geht es nicht um die Schlachten und militärische Strategien, vielmehr stehen die Menschen im Fokus. Dabei bietet die Serie sehr persönliche Einblicke. Sie gibt die Erfahrungen derjenigen wieder, die den Krieg erlebt, gekämpft, protestiert und überlebt haben. Dabei sind über 1.100 Stunden Archivmaterial in die Doku eingeflossen.

Jede der sechs Folgen taucht in eine sehr persönliche Geschichte und beleuchtet die tiefgreifenden Auswirkungen des Krieges auf den Einzelnen und die allgemeinen gesellschaftlichen Veränderungen, die er auslöste. Zu den Geschichten gehören die Erlebnisse von Bill Broyles, einem Vietnam-Veteranen und gefeierten Drehbuchautor, der nach fünf Jahrzehnten ein ehemaliges Truppenmitglied wieder trifft. Ein anderer Erlebnisbericht begleitet Melvin Pender, einen olympischen Goldmedaillengewinner, der zwischen zwei Wettkämpfen in Vietnam diente.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Um euch einen Einblick in die Doku zu gewähren, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.