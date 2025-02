Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple Vision Pro auf den Markt gekommen ist. Darüberhinaus arbeitet das Unternehmen an verschiedenen Projekten, die sich mit Augmented Reality beschäftigen. Eins dieser Projekte wurde nun allerdings eingestellt. Es handelt sich um eine mit AR-Brille, die für die Kopplung mit einem Mac entwickelt werden sollte.

Apple stellt Entwicklung einer mit dem Mac-verbundenen AR-Brille ein

Ein Traum wäre es, eine leichte und „normale“ Brille zu entwickelten, die als smarte AR-Brille fungiert und Informationen in das Sichtfeld des Anwenders projiziert. Dies scheint allerdings ein Projekt zu sein, welches so komplex ist, dass es nicht in naher Zukunft mit den aktuellen technischen Möglichkeiten umgesetzt werden kann. Aus diesem Grund soll Apple dieses Projekt nun eingestellt haben.

Hauptziel ist es, dass eine solche smarte Brille komplett autark und ohne Verbindung zu einem iPhone oder Mac funktioniert und ausreichend Leistung und Akkulaufzeit bietet. Von diesem Gedanken hat man sich in Cupertino allerdings bereits vor einiger Zeit verabschiedet. Es war die Leistung eines iPhones notwendig mit dem Zehntel des Batterieverbrauchs. Diese Kombination war nicht realisierbar, so dass Apple auf den Mac als Stromquelle umschwenkte. Apple-Führungskräfte waren jedoch nicht davon überzeugt, dass ein mit dem Mac verbundenes Gerät eine gute Lösung wäre, was nun laut Bloomberg zur Einstellung des Projekts führte. In der Tat wäre eine mit dem Mac verbundene smarte AR-Brille nur in unmittelbarer Nähe zum Mac und nur in eingeschränkten Nutzungsszenarien einsetzbar.

Die AR-Brille, an der Apple arbeitete, war leichter als die Vision Pro und benötigte weder ein Kopfband noch einen nach vorne gerichteten Bildschirm, der die Augen des Trägers zeigte. Apple soll für seine AR-Brille eigene Linsen entwickelt haben, die je nach Nutzung ihre Tönung ändern konnten, um anderen Menschen in der Umgebung ein Hinweis darauf zu geben.

Die AR-Brille scheint nach dem Apple Car nun ein weiteres Augmented Reality Projekt zu sein, welches eingestampft wurde. Das Unternehmen arbeitet noch immer an Nachfolgern des Vision Pro. Unter anderem ist von Vision Pro 2 sowie einem günstigeren Einsteigermodell die Rede. Es sind auch andere Konzepte in Arbeit, wie etwa AirPods mit Kameras. Nichtsdestotrotz hofft man in Cupertino, irgendwann eine eigenständige AR-Brille entwickeln zu können.