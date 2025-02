Wie Apple CEO Tim Cook der Journalistin Susan Li erklärt, hat sich das iPhone 16 in höheren Stückzahlen als das iPhone 15 im gleichen Zeitraum des letzten Jahres verkauft. Das ist nicht bei jeder iPhone-Generation der Fall. Zu verdanken sei der Erfolg Apple Intelligence.

Überzeugt die neue KI-Suite von Apple also tatsächlich mehr Menschen davon, ein Upgrade durchzuführen? Zumindest lässt es Cooks Aussage vermuten: „Die Länder, in denen wir Apple Intelligence eingeführt haben, zeigen natürlich im Jahresvergleich eine stärkere Performance als die Länder, in denen wir das nicht getan haben“, erklärt Apples CEO. Das ist eine nette Art zu sagen, dass die Einführung des iPhone 16 in China und der EU, wo Apple Intelligence noch nicht angeboten wird, hinter dem Schnitt zurückbleibt.

Schauen wir uns die Regionen an, in denen Apple Intelligence bereits verfügbar ist. Hier war Apple Intelligence bekanntlich nicht zum Start des iPhone 16 verfügbar. Erst spätere Updates brachten die neuen KI-Funktionen – und das auch nur in einer „abgespeckten“ Version, wenn wir es mit der großen Vorstellung zur WWDC vergleichen.

Bislang hat Apple Intelligence Funktionen wie Genmoji (KI-generierte Emojis), Schreibwerkzeuge, Zusammenfassungen, Tools zur Bilderstellung und eine tiefere ChatGPT-Integration eingeführt. Aber es gibt noch mehr am Horizont. Apple arbeitet beispielsweise noch daran, die Fähigkeiten von Siri zu erweitern. Einige der noch fehlenden Teile werden voraussichtlich mit iOS 18.4 im April kommen – dann fällt zumindest auch der KI-Startschuss in der EU. Die Einführung in China dürfte sich hingegen noch etwas länger hinziehen, was sich für Apple zu einem Problem entwickeln könnte. Partnerschaften mit lokalen Unternehmen sollen Apple Intelligence jedoch noch dieses Jahr nach China bringen und für einen Aufschwung sorgen.

Festzuhalten ist, dass trotz der gestaffelten Einführung die frühen Käufer des iPhone 16 davon überzeugt waren, dass Apple Intelligence ein Upgrade wert ist. Und da in den kommenden Monaten weitere Märkte Zugang erhalten werden, könnte Apples KI-gestützter Vorstoß den Verkauf des iPhone 16 weiter ankurbeln.

CEO @tim_cook tells me that the 16 sold better than the #iphone 15 family

