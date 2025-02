Seit Längerem ist bekannt, dass Apple im April dieses Jahres Apple Intelligence für das iPhone und iPad in Deutschland einführen wird. Bis dato war allerdings noch nicht bestätigt, ob die deutsche Sprache direkt zur Einführung unterstütz wird. Nun gibt es die offizielle Bestätigung.

Apple bestätigt: Apple Intelligence unterstützt ab April die deutsche Sprache

Apple Intelligence steht in Deutschland auf dem Mac bereits seit letztem Jahr zur Verfügung. Bis dato wird allerdings nur Englisch (US) unterstützt. iPhone- und iPad-Nutzer in Deutschland müssen auf die Einführung von Apple Intelligence noch bis April 2025 warten.

Bisher hatte Apple nur bestätigt, dass im Laufe des Jahres weitere Sprachen, darunter Chinesisch, Deutsch, Englisch (Indien), Englisch (Singapur), Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch und Vietnamesisch hinzukommen. Die Unterstützung für einige dieser weiteren Sprachen war für April angekündigt. Allerdings schwieg sich das Unternehmen bis dato darüber aus, welcher Sprachen tatsächlich im April mit dem Update auf iOS 18.4 Unterstützung erfahren.

Im Rahmen des Conference Calls zu den Apple Q1/2025 Quartalszahlen hat das Unternehmen nun für etwas mehr Klarheit gesorgt. Apple CEO Tim Cook äußerte sich wie folgt

Im April bringen wir Apple Intelligence für weitere Sprachen, darunter Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch sowie lokalisiertes Englisch für Singapur und Indien.

In den kommenden Tagen wird Apple die Beta 1 zu iOS 18.4 freigeben. Spannend bleibt, ab welchem Zeitpunkt während der Beta-Phase der Hersteller den Schalter umlegt und „Deutsch“ für Apple Intelligence freischaltet.