Apple Intelligence wird seit seinem Debüt in iOS 18.1 schrittweise ausgebaut. Wir haben zwar schon einige praktische Updates gesehen, aber iOS 18.4 entwickelt sich zum bisher größten Sprung. Das Update ist vollgepackt mit neuen KI-gestützten Funktionen, mit denen Siri auf die nächste Stufe gehoben und das Benachrichtigungsmanagement verbessert wird. Vor allem wird endlich die Unterstützung für die EU eingeführt. 9to5Mac hat sich genau angeschaut, welche neuen KI-Funktionen wir im April mit iOS 18.4 erwarten können.

Siri erhält Onscreen-Awareness

Mit iOS 18.4 bekommt Siri einen sehr nützlichen Trick beigebracht. Dank der neuen Onscreen-Awareness könnt ihr Siri Befehle geben, die sich auf das beziehen, was auf dem Display zu sehen ist, ohne dass ihr den Inhalt extra erklären müsst. Wenn zum Beispiel eine Adresse auf dem Display zu sehen ist, könnt ihr Siri einfach sagen: „Füge das zu den Kontakten hinzu“, und Siri erledigt den Rest.

Siris erweiterte App-Aktionen

Apple arbeitet außerdem daran, die Integration von Siri sowohl mit Apple-Apps als auch mit Apps von Drittanbietern zu erweitern. Dank der Weiterentwicklung wird Siri in der Lage sein, ein breiteres Spektrum an Aufgaben über verschiedene Apps hinweg auszuführen.

So können beispielsweise bestimmte Inhalte aus der Safari-Leseliste von Siri abgerufen oder Fotos von einem bestimmten Ereignis an einen Kontakt gesendet werden. Darüber hinaus wird Siri in der Lage sein, mehrstufige Aufgaben mit nur einem Befehl zu erledigen, wie z. B. ein Foto zu suchen, es zu bearbeiten und es dann an einen Freund zu senden.

Siri greift auf persönlichen Kontext zu

Mit der Einführung von „Personal Context“ in iOS 18.4 wird Siri in der Lage sein, auf Informationen, die auf dem Gerät gespeichert sind, zuzugreifen und diese zu nutzen. Hierzu zählen zum Beispiel E-Mails, Nachrichten, Dateien und Fotos. Dank dieser Verbesserung kann Siri auf der Grundlage eurer digitalen Interaktionen relevantere Unterstützung anbieten.

Wenn ihr beispielsweise eine in einer E-Mail enthaltene Flugnummer sucht oder einen von einem Freund empfohlenen Podcast abspielen wollt, kann Siri diese Informationen schnell abrufen.

KI-gestützte Prioritätsbenachrichtigungen

Ähnlich wie die Prioritätsfunktion in der neu gestalteten Mail-App nutzt iOS 18.4 die KI, um die wichtigsten Benachrichtigungen an die oberste Stelle des Stapels zu bringen. Das bedeutet, dass ihr euch nicht mehr durch endlose Benachrichtigungen wühlen müsst, sondern euch auf das konzentrieren könnt, was wirklich wichtig ist.

Sketch Style kommt in Image Playground

Als Image Playground im Juni letzten Jahres als eine der interessantesten Funktionen von Apple Intelligence vorgestellt wurde, sagte Apple, dass damit Bilder in drei Stilen erzeugt werden können: Animation, Illustration und Sketch. Bisher sind jedoch nur Animation und Illustration in Image Playground als Stiloptionen verfügbar. Mit iOS 18.4 kommt nun auch Sketch hinzu.

Apple Intelligence wird auf die EU ausgeweitet

Apple Intelligence kommt endlich auch auf iPhones und iPads in der EU. Bislang waren die KI-Funktionen in der EU aufgrund regulatorischer Hürden nur auf dem Mac verfügbar. Doch ab April werden iPhone- und iPad-Nutzer mit iOS 18.4 Zugriff auf die gesamte Palette der Apple Intelligence Funktionen haben.

Mehr Sprachen

Mit der Ausweitung der Verfügbarkeit erweitert Apple auch die verfügbaren Sprachen. So unterstützt Apple Intelligence mit iOS 18.4 neben dem bereits verfügbaren Englisch auch Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch. Zusätzlich wird es für Nutzer in Singapur und Indien eine lokalisierte englische Unterstützung geben.