Wie Bloombergs Mark Gurman berichtet, wird Apple in Kürze einen neuen Veranstaltungs- und Einladungsdienst einführen. In seinem „Power On“ Newsletter erklärt Gurman, dass das neue Projekt bei Apple den Codenamen „Confetti“ trägt. Laut dem Bericht wird der Dienst den Nutzern eine „neue Möglichkeit bieten, Leute zu Partys, Veranstaltungen und Meetings einzuladen“.

Was ist „Confetti“?

Im Wesentlichen soll „Confetti“ den Prozess des Versendens von Einladungen zu Veranstaltungen und die Verwaltung von Kalendern vereinfachen. Das Tool, das in der Entwickler-Beta von iOS 18.3 zunächst als „Invites“ entdeckt wurde, baut auf früheren Verbesserungen der Kalender-App aus dem Jahr 2024 auf.

Der damals entdeckte Code deutet darauf hin, dass „Invites“ bzw. „Confetti“ eng mit der iCloud zusammenarbeitet. Es soll sogar eine Webversion auf iCloud.com geben. Die App kommuniziert mit einem iOS 18 Daemon namens GroupKit, einem Hintergrunddienst, der wahrscheinlich bei der Koordinierung der Terminplanung über verschiedene Anwendungen hinweg hilft. Obwohl weitere technische Details noch nicht bekannt sind, deuten bisherigen Hinweise darauf hin, dass die App eine „unterhaltsamere“ Oberfläche bietet als das, was die Kalender-App derzeit bietet, um jemanden zu einem Ereignis einzuladen.

Es ist unklar, ob das neue System tatsächlich eine eigenständige App sein wird oder ob Apple plant, sie in andere Teile des Systems zu integrieren (z. B. in eine Mini-App für iMessage). Geht es nach Gurman, werden wir bald Genaueres wissen. Innerhalb des Unternehmens soll Apple den Dienst bereits in der Woche vom 3. Februar starten.