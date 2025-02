Fans der Apple Original-Serie „Severance“ können sich nicht nur darüber freuen, dass kürzlich die zweite Staffel der Serie angelaufen ist. Auch das aus Severance bekannte Buch „The You You Are“ kann ab sofort kostenlos heruntergeladen werden.

Buch zur Serie „The You You Are“

Am 17. Januar 2025 ist die zweite Staffel von „Severance“ gestartet. Nachdem die erste Staffel schon ziemlich erfolgreich gelaufen ist, ist auch die Fortsetzung sehr gut gestartet und hat direkt die Apple TV+ Charts erobert.

In der Serie spielt das Selbsthilfebuch „The You You Are“ von Ricken Hale eine wichtige Rolle. Nun hat Apple eine Version des Buches zum Lesen oder Anhören bereitgestellt.

„The You You Are“ ist als 39-seitiges Buch oder als einstündiges Hörbuch erhältlich, das von Michael Chernus, dem Schauspieler, der in der Serie Ricken Hale spielt, gesprochen wird. Im Vorwort sagt Ricken Hale, dass dies die ersten acht Kapitel des Buches und die „ersten Schritte auf der Reise“ sind. Dies deutet darauf, dass Apple in Zukunft möglicherweise weitere Kapitel veröffentlichen wird.