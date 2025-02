Apples Programmiersprache Swift soll mehr an Bedeutung finden. Nun hat sich Apple zu einem entscheidenden Schritt auf diesem Weg entschieden. So hat das Unternehmen einen wichtigen Teil seiner Programmiersprache offengelegt und den Code von Swift Build offiziell auf GitHub veröffentlicht.

Swift Build wird Open Source

Apple will die Komponente Swift Build zum einzigen Build-System der Programmiersprache machen. Build-Systeme nehmen den Code, den der Programmierer schreibt, und verwandeln ihn in Standardkomponenten wie Bibliotheken und Befehlszeilentools, die zur Erstellung funktionierender Anwendungen verwendet werden.

Swift Build dient als zentraler Bestandteil des Swift Package Managers und vereinheitlicht den Build-Prozess über alle unterstützten Plattformen hinweg – sei es macOS, Windows oder Linux. So wird der Entwicklungsablauf vereinfacht, da statt mehrerer verschiedener Build-Manager ein einziges, konsistentes System verwendet wird.

Indem Apple Swift Build als Open Source zur Verfügung stellt, lädt das Unternehmen Entwickler dazu ein, einen wichtigen Teil des Swift-Entwicklungsprozesses zu untersuchen, zu verbessern und mitzugestalten. Eine der Hauptmotivationen hinter der Entscheidung ist es, seit langem bestehende Probleme zu lösen, die durch mehrere Build-Manager in Swift verursacht werden. Entwickler hatten bisher vor allem Probleme damit, zwischen verschiedenen Systemen zu jonglieren. Apple stellte den Code für Swift Build am 1. Februar auf GitHub zur Verfügung.

Contributor Covenant

In dem Zusammenhang hat Swift auch den Verhaltenskodex des Contributor Covenant übernommen. Hierbei handelt es sich um einen Verhaltenskodex, der in vielen Open-Source-Projekten Anwendung findet. Er legt klare Richtlinien für das Verhalten und den Umgang miteinander fest, um ein respektvolles, inklusives und sicheres Umfeld für alle Mitwirkenden zu schaffen. Dieser Kodex hilft dabei, Konflikte zu vermeiden, und fördert eine Kultur, in der sich Entwicklerinnen und Entwickler aus allen Hintergründen willkommen und unterstützt fühlen.