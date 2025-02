Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ bestätigt hat, dass die zweite Staffel zu „Surface“ in Auftrag gegeben wurde. So langsam aber sicher erreichen wir in die heiße Phase. Bevor die Fortsetzung der Serie am 21. Februar 2025 startet, bekommen wir nun den offiziellen Trailer zu Gesicht.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Surface – Staffel 2“?

Apple TV+ hat den Trailer zur kommenden zweiten Staffel von „Surface“ veröffentlicht. Mit Gugu Mbatha-Raw in der Hauptrolle und ausführender Produzentin und Veronica West als Schöpferin kehrt der gefeierte Psychothriller mit seiner zweiten Staffel mit acht Folgen am Freitag, den 21. Februar, zurück. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden bis zum 11. April 2025.

Dieses neue Kapitel von „Surface“ spielt in einer ganz neuen Welt und folgt Sophie (Mbatha-Raw) nach London, um die Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu lüften. Nach einer Verletzung, die ihr alle Erinnerungen raubte, folgt Sophie den wenigen Hinweisen, die sie hat, und nutzt ihre enormen gestohlenen Ressourcen, um sich in die britische Elite einzugliedern. Dabei entdeckt sie eine mögliche Verbindung zu einer schönen Erbin. Doch alles ändert sich, als ein Journalist sie aus heiterem Himmel kontaktiert und Sophie erkennt, dass sie zusammengearbeitet haben, um einen schockierenden Skandal über die gefährlichen Menschen aufzudecken, denen sie nun nahe steht.

Neben Mbatha-Raw spielen Oliver Jackson-Cohen und Millie Brady in „Surface“. In der zweiten Staffel sind Phil Dunster, Gavin Drea, Rupert Graves, Tara Fitzgerald, Nina Sosanya, Joely Richardson und Freida Pinto als neue Stars zu sehen.