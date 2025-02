Laut dem „Power On“ Newsletter von Mark Gurman ist Apple immer noch auf dem Weg, die Unterstützung für PlayStation VR-Controller auf der Vision Pro zu ermöglichen. Die sogenannten „Sense-Controller“ von Sony wurden speziell für die Verwendung in VR-Spielen entwickelt und ermöglichen eine präzise Steuerung in der virtuellen Welt.

PlayStation VR2 Sense-Controller mit der Vision Pro nutzen

Die Apple Vision Pro hat zweifelsohne ihre Stärken, Spiele gehören derzeit jedoch nicht dazu. Das liegt nicht an der Leistungsfähigkeit des Mixed-Reality-Headsets, sondern eher an den Eingabemöglichkeiten. Zwar funktioniert Apples Hand- und Augen-Erkennung sehr gut, doch für komplexere Spiele benötigt man immer noch spezielle Controller, die beispielsweise Sony für sein PlayStation VR2 Headset anbietet. Und genau diese „Sense-Controller“ (und womöglich weitere Eingabegeräte) soll Apple bald für die Vision Pro unterstützen.

Die Vision Pro unterstützt zwar bereits PS5- und Xbox-Controller – diese wurden jedoch nicht mit Blick auf die virtuelle Realität entwickelt. Ihnen fehlen die sogenannten sechs Freiheitsgrade (six degrees of freedom – 6DOF). Also in diesem Fall die Bewegungsabtastung im dreidimensionalen Raum, was für ein echtes VR-Erlebnis entscheidend ist. Die VR2 Sense-Controller von Sony hingegen wurden speziell für diesen Zweck entwickelt. Sonys Controller bieten zudem Funktionen wie Fingerberührungserkennung, haptisches Feedback und adaptive Trigger, um die Interaktion in virtuellen Welten zu verbessern.

Die Kooperation zwischen Apple und Sony wurde bereits Ende letzten Jahres bekannt, doch dann wurde es ruhig rund um die Zusammenarbeit. Jetzt berichtet Mark Gurman, dass „alle Anzeichen darauf hindeuten, dass das Projekt noch in der Entwicklung ist“ und dass es in einem Software-Update später in diesem Jahr debütieren soll, wahrscheinlich als Teil von visionOS 3. Die Controller werden sowohl für Spiele als auch für die „Steuerung des Betriebssystems mit mehr Präzision“ nützlich sein, erklärt Gurman.