Am kommenden Wochenende (in der Nacht auf Montag) findet der Super Bowl LIX statt. Genau wie in den vergangenen Jahren ist auch dieses Mal wieder Apple Music Sponsor der Halftime Show. Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Soloauftritts auf der größten Bühne der Welt rühren die Verantwortlichen bereits kräftig die Werbetrommel. An dieser Stelle möchten wir euch auf Pressekonferenz zur Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show aufmerksam machen. Diese findet am kommenden Donnerstag (06. Februar 2025, 17:00 Uhr MEZ) statt.

Im Vorfeld des Super Bowl LIX: Kickoff bei Apple Music für Kendrick Lamars „Auf dem Weg zur Halftime Show“

Kendrick Lamars ist der diesjährige Act, der im Rahmen der Apple Music Halftime beim Super Bowl LIX auf der größten Bühne der Welt auftreten darf. Lamar hat eine Ära geprägt und einen tiefgreifenden Einfluss auf Hip-Hop und Kultur ausgeübt hat.

Nach einem bemerkenswerten Jahr hat es Kendrick unter die Top 10 Künstler des Jahres 2024 weltweit geschafft. Sein neuestes Album GNX ist bei Veröffentlichung in 129 Ländern auf Platz 1 eingestiegen, während „Not Like Us“ der meistgestreamte Song auf Apple Music weltweit gewesen ist. Im Laufe seiner Karriere haben neun Alben von Kendrick die Top Albumcharts von Apple Music in mehr als 160 Ländern angeführt.

Uhr könnt euch mit einer umfangreichen Auswahl an Musik und exklusiven Inhalten auf das große Ereignis einstimmen, vom First-Look Trailer, den Kendrick letzten Monat geteilt hat, über exklusive Playlists, die von Musikern aus New Orleans, NFL-Spielern und -Teams zusammengestellt worden sind, bis hin zu über 100 Stunden spezieller Apple Music Radiosendungen. All dies führt zur mit Spannung erwarteten Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show am Sonntag, 9. Februar im Caesars Superdome in New Orleans.

Sämtliche Inhalte gibt es unter Kendrick’s Auf dem Weg zur Halftime Show auf Apple Music.

Die Pressekonferenz zur Halftime Show

Am Donnerstag, 6. Februar um 10:00 a.m. CT (17.00 Uhr CET) werden sich die Apple Music Radio Moderatoren Ebro Darden und Nadeska Alexis mit Kendrick im Rahmen der Pressekonferenz zur Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show für das offizielle Interview mit dem Headliner zusammensetzen. Zuschauer:innen können das Interview live oder auf Abruf verfolgen – auf Apple Music unter apple.co/applemusichalftime oder bei Apple Podcasts; auf YouTube, Facebook und X; oder im NFL Network.