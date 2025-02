Das Tech-Unternehmen Nothing hat große Pläne für das Jahr 2025. Den Start macht das neue Phone (3a), das am 4. März 2025 offiziell vorgestellt werden soll. Dabei können wir ein Mittelklasse-Smartphone erwarten, das den Fokus auf eine ausgewogene Nutzererfahrung zu einem guten Preis legt.

Das Nothing Phone (3a) kommt

Wie Nothing-Mitbegründer Akis Evangelidis erklärt, benötigen nicht alle Smartphone-Nutzer die leistungsstärkste Hardware oder die neuesten Innovationen. Die (a)-Serie soll gezielt jene ansprechen, die Wert auf eine ausgewogene Kombination aus Kamera, Display, Prozessor und Design legen. Eine angenehme Nutzungserfahrung soll im Mittelpunkt stehen. Es geht darum, die wesentlichen Funktionen zu optimieren, anstatt reine Leistungsrekorde aufzustellen.

Der Launch des Phone (3a) findet im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona am 4. März 2025 statt. Auffällig ist, dass das reguläre Nothing Phone (3) anscheinend nicht parallel vorgestellt wird. Das leistungsstärkere Modell wird wahrscheinlich zeitnah folgen.

Das Nothing Phone (2a) war bereits ein großartiges Gerät, und somit sind wir gespannt, was Nothing aus dem Hut zaubern wird. Spannend wird der Vergleich mit Apples iPhone SE 4, das ebenfalls in diesem Frühjahr erwartet wird.

Bei der Gelegenheit verkündet Nothing, dass man seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2020 ein rapides Wachstum verzeichnen konnte. So habe das Unternehmen bereits einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar erzielt, wobei mehr als die Hälfte davon allein im Jahr 2024 generiert wurde. Zu verdanken ist dies unter anderem dem Phone (2a), Phone (2a) Plus und dem CMF Phone 1.