Im Herbst letzten Jahres hatte Apple bereits die Powerbeats Pro 2 für 2025 angekündigt. Nun kristallisiert sich ein Datum heraus, an dem die neuen Kopfhörer vorgestellt werden können. Das Warten soll in der vergangenen Woche ein Ende haben.

Powerbeats Pro 2 sollen am 11. Februar angekündigt werden

Mark Gurman hat in der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletter verschiedene Apple Produkte thematisiert. Unter anderem sprach er über einen neuen iCloud-Service mit dem Codenamen „Confetti“ sowie Unterstützung für PlayStation VR-Controller für Apple Vision Pro. Darüberhinaus sprach der Apple Insider über die kommenden Powerbeats Pro 2.

Apple hat die neuen Powerbeats Pro 2 in den letzten Wochen und Monaten bereits an unterschiedlichen Stellen angeteasert. Unter anderem haben verschiedene Athleten diese „Probe getragen“. Glaubt man den Informationen, so wird Apple die Powerbeats Pro 2 am 11. Februar 2025 ankündigen. Das neue Modell soll in den USA 250 Dollar kosten und den gleichen H2-Chip wie die AirPods verfügen. Weiter ist von einer verbesserten Geräuschunterdrückung und neuen Farben (u.a. Orange) die Rede.

Die Powerbeats Pro 2 sollen zudem über einen Pulsmesser verfügen. Damit würde Apple erstmals – außerhalb der Apple Watch – einen Sensor zur Messung der Herzfrequenz verbauen.