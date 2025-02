Die iCloud-Webseite hat verraten, dass Apple an einer neuen Funktion „Apple Einladungen“ arbeitet und diese vermutlich in Kürze ankündigen wird. Im Englischen setzt Apple übrigens auf die Bezeichnung „Apple Invites“.

„Apple Einladungen“: iCloud-Webseite verrät neue Funktion

Am vergangenen Wochenende tauchten konkrete Gerüchte auf, dass Apple in Kürze einen neuen iCloud-Dienst mit dem Codenamen „Confetti“ ankündigen wird. Wochen zuvor tauche der neue iCloud-Dienst bereits als „Apple Invites“ in der iOS 18.3 Beta auf. Genau diese Bezeichnung bestätigt sich nun.

Ruft man die iCloud-Webseite auf, so heißt es dort

Nimm ein Upgrade auf iCloud+ vor, um mehr Speicherplatz zu erhalten, Events mit Apple Einladungen zu planen und von Datenschutzfunktionen wie „iCloud Privat-Relay“, „E‑Mail-Adresse verbergen“ und „HomeKit Secure Video“ zu profitieren.

Bei iCloud+ handelt es sich um Apples kostenpflichtige iCloud-Speicherpläne. Mit iCloud+ bietet Apple im Vergleich zu den kostenlosen 5GB iCloud-Speicher verschiedene Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel „iCloud Privat-Relay“, „E‑Mail-Adresse verbergen“ und „HomeKit Secure Video“ an. Zukünftig wird auch „Apple Einladungen“ dazukommen.

Wie der Name schon sagt, wird Apple Einladungen den Benutzern vermutlich dabei helfen, Treffen und andere Veranstaltungen zu organisieren. iCloud wird die Einladungen über alle Apple-Geräte hinweg synchronisieren.

Zum aktuellen Zeitpunk ist nicht ganz klar, ob Apple Einladungen eine eigenständige App oder eine in vorhandene iCloud-basierte Apps wie Kalender und Mail integrierte Funktion sein wird. Die Ankündigung von „Apple Einladungen“ könnte noch diese Woche erfolgen.