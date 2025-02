Apple Music Abonnenten, die den Musik-Streaming-Service schon länger nutzen, werden wissen, dass der Anbieter Jahr für Jahr eine sogenannte „Replay“-Wiedergabeliste auflegen. Ab sofort ist „Replay 2025“ verfügbar.

Apple Music: „Replay 2025“ ab sofort verfügbar

Genau wie in den vergangenen Jahren hat Apple nun die Replay-Playlist für das laufende Jahr aufgelegt. „Replay 2025“ listet alle Musikstücke, die ihr auf „Apple Music“ gehört habt, von 1 bis 100 auf und wird wöchentlich aktualisiert. Im Laufe des Jahres könnt ihr so eure am häufigsten gestreamten Songs des Jahres verfolgen. Immer Sonntags wird „Replay 2025“ mit der neuesten Reihenfolge eurer Lieblingsmusik auf ‌Apple Music‌ aktualisiert. Bis Dezember habt ihr dann so eine Gesamtliste eurer 100 Lieblingssongs auf ‌Apple Music‌ in der Playlist gespeichert.

„Replay 2025“ taucht natürlich erst in eurer Apple Music App unter iOS, iPadOS und macOS auf der Startseite auf, wenn ihr ausreichend Musik angehört habt. Apple stellt seine jährlichen Replay-Wiedergabelisten seit 2016 zur Verfügung. Zusätzlich zu den Replay-Wiedergabelisten führte Apple 2022 eine „Highlight Reel“-Funktion mit mehr Statistiken zum Hörverlauf jedes Benutzers am Ende des Jahres ein.