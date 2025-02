In der vergangenen Woche hat Apple die finale Version von iOS 18.3 veröffentlicht. Seit gestern steht sogar eine aktualisierte Version für iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max zur Verfügung. Dies hat zur Folge, dass Apple das „veraltete“ iOS 18.2.1 nicht mehr benötigt und die Signatur dieser Version eingestellt hat.

Downgrade nicht mehr möglich: Apple stoppt Signatur von iOS 18.2.1

Apple hat ein bestimmtes Muster, nachdem der Hersteller vorgeht. Nach der Freigabe einer neuen iOS-Version gewährt Apple ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Auch wenn wir es in den letzten Jahren äußerst selten erlebt haben, kann es manchmal sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren.

In der vergangenen Woche hat Apple iOS 18.3 freigegeben. Augenscheinlich gab es kleinere Probleme mit dem Update, so dass Apple eine neue Build für die iPhone 11 Familie veröffentlicht. Die Neuerungen für deutsche Nutzer sind überschaubar (hier die Release Notes). US-Nutzer haben zumindest neue Apple Intelligence Funktionen erhalten. Kurzum: iOS 18.3 ist da und nun hat Apple die Signatur von iOS 18.2.1 eingestellt, so dass ein Downgrade nicht mehr möglich ist.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Egal, wie groß oder klein das Update ist. Ihr solltet immer die neuesten iOS-Updates installieren. Oftmals werden von Apple nicht nur neue Funktionen implementiert, sondern auch Sicherheitslücken geschlossen.

In Kürze wird Apple die Beta 1 zu iOS 18.4 freigeben. Dann wird Apple Intelligence in Deutschland den Sprung auf das iPhone schaffen. Die finale Version von iOS 18.4 wird im April erwartet.