Apple hat große Bedenken wegen einer neuen Porno-App namens „Hot Tub“ geäußert, die über alternative Vertriebskanäle ihren Weg auf das iPhone in der Europäischen Union gefunden hat. Bekanntlich ist das Apple-Ökosystem auf Sicherheit und Vertrauen aufgebaut, und angesichts der Zulassung der App auf dem alternativen Marktplatz AltStore PAL ist der Tech-Riese in Alarmbereitschaft.

„Hot Tub“ ist die erste native Anwendung mit nicht jugendfreien Inhalten, die für die Verwendung auf iPhones in der Europäischen Union zugelassen ist. Im Gegensatz zu den meisten verfügbaren iOS-Apps ist sie jedoch nicht im offiziellen App Store erhältlich. Stattdessen kann „Hot Tub“ nur über einen alternativen Marktplatz heruntergeladen werden, der als AltStore PAL bekannt ist. Auf dieser Plattform wird „Hot Tub“ sogar als „Die erste von Apple zugelassene Porno-App“ bezeichnet, eine Behauptung, die das Unternehmen aus Cupertino offensichtlich verärgert hat.

Gegenüber MacRumors erklärt Apple:

„Wir sind zutiefst besorgt über die Sicherheitsrisiken, die Hardcore-Porno-Apps dieser Art für Nutzer in der EU, insbesondere für Kinder, darstellen. Diese und ähnliche Apps untergraben das Vertrauen der Verbraucher in unser Ökosystem, an dem wir seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten, um es zum besten der Welt zu machen. Im Gegensatz zu den falschen Behauptungen des Marktplatz-Entwicklers billigen wir diese App ganz sicher nicht und würden sie niemals in unserem App Store zulassen. Die Wahrheit ist, dass wir von der Europäischen Kommission verpflichtet sind, den Vertrieb durch Marktplatzbetreiber wie AltStore und Epic zuzulassen, die unsere Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Nutzer möglicherweise nicht teilen.“