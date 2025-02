Wieviel Geld habt ihr für eure iPhone bezahlt? Solltet ihr weniger als 903 Dollar bezahlt haben, so habt ihr einem aktuellen Bericht zufolge weniger als den weltweite Durchschnittspreis bezahlt. In den letzten vier Jahren ist der durchschnittliche Verkaufspreis für das iPhone um 25 Prozent gestiegen und hat die Grenze von 900 Dollar überschritten.

iPhone: durchschnittlicher Verkaufspreis überschreitet Marke von 900 Dollar

In den vergangenen Jahren ist ein Trend zu einer teureren iPhone Pro Modellen erkennbar. Dies treibt zwangsläufig den durchschnittlichen iPhone-Verkaufspreis in die Höhe.

Apple bietet für gewöhnlich ein iPhone-Basismodell und zusätzlich ein Plus-, Pro- und Pro Max-Modell an. Darüberhinaus bietet Apple verschiedene Speicheroptionen an. Je mehr Speicher ein iPhone besitzt, desto teurer ist das Gerät. Durch die immer besseren Kamerasystem hat den Speicherbedarf zugenommen.

Der weltweit durchschnittliche iPhone-Verkaufspreis belief sich laut Counterpoint im Jahr 2024 bei 903 US-Dollar. Hier ist ein deutlicher Anstieg in den letzten Jahren erkennbar. So lag der ASP für das iPhone im Jahr 2020 „nur“ bei 724 Dollar.

Das Wachstum fand dabei nicht nur in den USA und Europa statt. „Apple baute seine Präsenz in Schwellenmärkten weiter aus, wo die wachsende Mittelschicht die Nachfrage antreibt“, bemerkten die Analysten von Counterpoint. „Lateinamerika war die am schnellsten wachsende Region für Apple, wo die iPhone-Lieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent zunahmen, was auf die lokale Verfügbarkeit der neuesten Serie und Preisnachlässe bei älteren Modellen zurückzuführen ist.“

Während Apple auf einen durchschnittlichen Smartphone-Verkaufspreis von 903 Dollar im vergangenen blickt, lag dieser bei Samsung bei 299 Dollar, bei Oppo bei 247 Dollar, bei vivo bei 215 Dollar und bei Mi bei 152 Dollar.