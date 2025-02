Seit Ende letzten Jahres ist bekannt, dass die neue Swift Student Challenge Anfang 2025 starten wird. Im Januar wurde Apple deutlich konkreter und nannte den 03. Februar als Starttermin. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass die Swift Student Challenge 2025 offiziell gestartet ist.

Swift Student Challenge 2025 ist gestartet

Was hat es mit der Swift Student Challenge 2025 auf sich? Ab sofort und bis zum 23. Februar können Teilnehmer ihre Programmierprojekte bei Apple einreichen. Die innovativen Projekte müssen mithilfe der Swift Playgrounds-App erstellt werden. Die Challenge hat Tausenden von Studenten die Möglichkeit gegeben, ihre Kreativität und Programmierkenntnisse in App-Spielplätzen unter Beweis zu stellen und praktische Fähigkeiten zu erlernen, die sie in ihrer Karriere und darüber hinaus nutzen können.

Genau wie im vergangenen Jahr werden aus den insgesamt 350 Gewinnern im Sommer (vermutlich rund um die WWDC) 50 Preisträger („Distinguished Winners“) drei Tage lang zum Apple Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, eingeladen. Dort werden sie die Gelegenheit haben, sich untereinander und mit dem Apple Team auszutauschen. Alle Gewinner erhalten eine einjährige Mitgliedschaft im Apple Developer Program, ein spezielles Geschenk von Apple und mehr.