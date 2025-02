Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Apple TV+ seine französische Filmproduktion stärkt. Hierfür wurde sogar eine Vereinbarung mit der französischen Regierung unterschrieben. Thematisch passend haben die Verantwortlichen nun einen ersten Ausblick auf das französischsprachige Drama „Carême“ gegeben.

Apple TV+ gibt ersten Ausblick auf das französischsprachige Drama „Carême“

Apple TV+ hat einen ersten Ausblick auf „Carême“ gewährt, das kommende französischsprachige Drama mit dem César-Preisträger Benjamin Voisin („Lost Illusions“, „Summer of 85“), dem César-Nominierten Jérémie Renier („My Way“, „Saint Laurent“), der César-Preisträgerin Lyna Khoudri („Papicha“, „November“) und Alice Da Luz („Hanami“, „And the Party Goes On“). Die Regie der Serie übernimmt der gefeierte Filmemacher Martin Bourboulon („Die drei Mousquetaires: D’Artagnan“, „Eiffel“).

Knapp drei Monate müssen wir uns allerdings noch gedulden, bis „Carême“ am 30. April 2025 mit den ersten beiden Folgen auf Apple TV+ debütieren wird. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 11. Juni 2025 neue Episoden.

Inspiriert durch das Buch “Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef” erzählt

„Carême“ die spannende Geschichte des ersten Starkochs der Welt, Antonin Carême (Voisin), der aus bescheidenen Verhältnissen in Paris zum kulinarischen Star im Europa Napoleons aufstieg. Obwohl er nur davon träumt, der berühmteste Koch der Welt zu werden, erregen sein Talent und seine Ambitionen die Aufmerksamkeit berühmter und mächtiger Politiker, die ihn als Spion für Frankreich einsetzen. Carême ist entschlossen, der Armut zu entkommen und seinen Traum zu erfüllen. Er kann sich für Rache entscheiden oder alles haben – Frauen, Reichtum, Ruhm – aber zu welchem Preis? Seine Liebe? Seine Seele? Sein Leben?