Traditionell blicken wir mittwochs auf die Neuankömmlinge von Apple TV+. Neben neuen Episoden zu bestehenden Serien ist mit „Love You to Death“ am heutigen Tag eine neue Comedy-Serie angelaufen.

Apple TV+: „Love You to Death“ ist gestartet

Nachdem Apple im Dezember die spanisch-sprachige Comedy-Serie „Love You to Death“ ankündigte und im Januar den offiziellen Trailer veröffentlichte, steht die Apple Original-Serie ab sofort auf dem Video-Streaming-Dienst bereit. Konkret könnt ihr ab heute die ersten beiden Folgen abrufen. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 12. März 2025 neue Episoden.

„A muerte“ erzählt die Geschichte des vorsichtigen Raúl (Amargós), der nach seiner Herzkrebsdiagnose wieder Kontakt zu der freigeistigen und frisch schwangeren Marta (Echegui) aufnimmt. Sie nehmen eine Freundschaft wieder auf, die in der Kindheit begann, und in einer vom Schicksal zusammengeführten Beziehung beginnen sie, ihre Ansichten über die Liebe auf die Probe zu stellen. Kann sich die bindungsscheue Marta verlieben? Und kann Raúl die Liebe seines Lebens finden?

Zur Einstimmung auf die neue Serie haben wir euch den deutschen Trailer eingebunden.