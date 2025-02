Diesen Moment kennt ihr sicher auch: Ihr steht kurz davor, eine beträchtliche Summe für ein neues Apple-Gerät auszugeben, und an der Kasse kommt die Frage: „Möchten Sie AppleCare+ dazunehmen?“ Doch das wird sich jetzt ändern. So wird Apple den Kauf eines 2- oder 3-Jahresplans für AppleCare+ in Apple Stores und direkt auf dem Gerät künftig nicht mehr anbieten.

Das ändert sich bei AppleCare+

Apple hat offiziell die mehrjährigen AppleCare+ Prepaid-Pläne in seinen Verkaufsstellen eingestellt. Es gibt jedoch noch eine Chance: Wenn ihr auf der Apple-Webseite einkauft, könnt ihr zum aktuellen Zeitpunkt immer noch die Prepaid-Tarife für zwei oder drei Jahre abschließen, auch wenn diese Option möglicherweise nicht mehr lange verfügbar ist.

Der Schritt wurde nur wenige Tage zuvor von Bloombergs Mark Gurman vorhergesagt. AppleCare+ verschwindet jedoch nicht, Apple setzt hingegen nahezu komplett auf das Abo-Modell. Nur die AirPods, der HomePod, HomePod mini und das Apple TV unterstützen weiterhin das traditionelle Modell mit zwei- oder dreijähriger Laufzeit. Die AirTags, das Magic Keyboard, die Magic Mouse oder der Apple Pencil sind nicht für die AppleCare+ Abdeckung vorgesehen. Die restlichen Produkte setzen voll auf das Abo-Modell.

Das AppleCare+ Abo-Modell funktioniert im Wesentlichen wie eine Produktversicherung. AppleCare+ kann für unterschiedliche Geräte wie iPhone, iPad, Mac und Apple Watch abgeschlossen werden. Die Versicherung deckt unter anderem auch unabsichtlich verursachte Schäden ab, wie zum Beispiel ein kaputtes Display. Im Schadensfall muss zwar eine Servicegebühr gezahlt werden, diese fällt jedoch deutlich geringer aus als die Kosten einer Reparatur ohne AppleCare+.

Ihr könnt AppleCare+ innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf des Geräts abschließen. Geht hierfür zu „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Info“ und wählt „AppleCare+ Abdeckung hinzufügen“. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der AppleCare+ Service-Seite.