Im vergangenen Monat gab Apple TV+ bereits einen Ausblick auf die kommende Kinder- und Familienserie „Goldie“. Bevor diese am 14. Februar 2025 auf dem Apple Video-Streaming-Portal startet, steht ab sofort der offizielle Trailer bereit.

„Goldie“: Apple TV+ veröffentlicht Trailer zur neuen Zeichentrickserie

Apple TV+ hat den Trailer zur neuen animierten Kinder- und Familienserie „Goldie“ veröffentlicht, die am Freitag, den 14. Februar, ihre Premiere feiert. Inspiriert von Emily Brundiges preisgekröntem gleichnamigen Kurzfilm aus dem Jahr 2019, folgen die 13 halbstündigen Episoden Goldie, einem riesigen Mädchen mit großem Herzen, das mit ihren besten Freunden in ihrer geliebten Stadt Boysenberg epische Abenteuer erlebt. Gemeinsam lernen sie, dass es etwas Besonderes ist, anders zu sein, und dass es auf dieser Welt Platz für alle gibt – sogar für Riesen.

Eine Sache, die Apple TV+ immer wieder auszeichnet, ist die hochkarätige Besetzung, und „Goldie“ bildet keine Ausnahme, wenn es um die Sprecher der Originalfassung geht.

Jessica McKenna („The Mighty Ones“) leiht der titelgebenden Figur ihre Stimme, während die für den Emmy nominierte Dee Bradley Baker („Phineas & Ferb“), Amari McCoy („Spidey and His Amazing Friends“) und Grey DeLisle („The Fairly OddParents“) die Hauptbesetzung abrunden. Gaststars wie Henry Winkler, Weird Al Yankovic, Nicole Byer und Cree Summer sorgen dafür, dass jede Folge vor Persönlichkeit und Talent nur so strotzt. Zu den deutschen Sprechern gibt es noch keine Informationen.

Der offizielle Trailer gibt euch einen näheren Einblick, ob die neue Zeichentrickserie den Nerv eurer Kinder trifft, oder eher nicht.