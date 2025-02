Apple hat den nächsten großen Schritt für seine M-Chips eingeleitet. So berichtet ETnews, dass der M5 jetzt in die Massenproduktion gegangen ist und somit für die diesjährigen MacBook Pro, iPad Pro und Vision Pro Modelle zum Einsatz kommen kann.

M5 geht in Serie

Nach Angaben des südkoreanischen Medienmagazins ETnews befindet sich der M5 bei Apples Chipfertiger TSMC bereits in der Massenproduktion. Im nächsten Schritt werden die Chips an weitere Auftragsfertiger versendet, damit diese in die neuen Geräte integriert werden können.

Der Weg des M5 war nicht gerade ein Geheimnis. Aufmerksame Entwickler entdeckten bereits im August 2023 M5-Kennungen im Firmware-Code, was uns einen frühen Einblick in Apples Roadmap gewährt hatte. Die Gerüchteküche hält bei der Gelegenheit auch einen Zeitplan für die ersten M5-Geräte bereit. Das M5-iPad Pro wird demnach für Ende 2025 erwartet, auch Macs werden den M5 gegen Ende des Jahres erhalten. Ein weiteres Gerücht besagt, dass der M5 noch in diesem Jahr in einem neuen Apple Vision Pro Headset zum Einsatz kommen soll.

Das Herzstück der M5-Chipentwicklung ist die System on Integrated Chip (SoIC)-Technologie. Die von TSMC entwickelte Technologie stellt einen Sprung im Chipdesign dar. Durch das Stapeln von Chips in einer dreidimensionalen Struktur verbessert sie die elektrische Leistung und das Wärmemanagement im Vergleich zu herkömmlichen flachen Chip-Layouts erheblich.

Während die Produktion des Basis-M5 bereits im vollen Gange ist, wird die Massenproduktion des M5 Pro und des M5 Max für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet.