Seit vielen Monaten wird über die Fortsetzung der beliebten Apple Original-Serie „Ted Lasso“ spekuliert. Kommt eine vierte Staffel? Gibt es ein Spin-Off oder erwartet uns was total anderes? Nun hat der Kommentar des Besetzungsmitglieds Moe Jeudy-Lamour die Spekulationen weiter angeheizt.

Viele Fans der Comedy-Serie Ted Lasso fragen sich, ob es eine vierte Staffel geben wird. Jeudy-Lamour, der den AFC Richmonds Torhüter Thierry Zoreaux spielte, sprach kürzlich über die Möglichkeit einer Fortsetzung von Ted Lasso. In einem Interview, das ihr auf X angucken könnt, gab er folgendes zu Protokoll: „Ich habe nichts gehört“. Dann lässt er allerdings beiläufig folgende Information fallen: „Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, für weitere drei Staffeln unterschrieben haben.“

Wenn wir schon bei Gerüchten zu „Ted Lasso – Staffel 4“ sind, möchten wir euch noch kurz auf einen Kommentar von Nick Mohammed – auch bekannt als Nate Shelley, Assistenztrainer des AFC Richmond – aufmerksam machen. In einem Beitrag auf X teilte er mit, dass er einige Termine seiner Pony-Comedy-Tour aufgrund von Dreharbeiten für ein anderes Projekt verschieben musste. Um was es sich um ein Projekt handelt, soll in Kürze bekannt gegeben werden.

moe is like “i don’t know much” and then is that ted lasso is getting THREE MORE SEASONS pic.twitter.com/Ob3blJ4yMn

— cori (@stuckinrevmode) February 3, 2025