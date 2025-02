Seit längerem wird über eine High-End-Streaming-Box spekuliert, die sich bei Sonos in der Entwicklung befindet. Nachdem der Hersteller bis dato das Segment für Kopfhörer und Lautsprecher bedient, würde Sonos mit einer Streaming-Box neues Terrain betreten. Dabei soll die Box zwischen 200 und 400 Dollar kosten, Apple TV ähneln, allerdings einen größeren Funktionsumfang bieten.

Sonos entwickelt Apple TV ähnliche Streaming-Box

Die Kollegen von The Verge konnten in den letzten Jahren bereits ihre sehr guten Sonos-Kontakte nachweisen. Nun hält Chris Welch frische Informationen zur Sonos Streaming-Box bereit, die unter dem Codenamen Pinewood entwickelt wird. Nach einem turbulenten Jahr 2024 möchte Sonos endlich wieder ruhigere Fahrwasser erreichen.

Den Informationen zufolge setzt Sonos bei seiner Streaming-Box auf ein unscheinbares Design. Von oben betrachtet ist das Gerät ein abgeflachtes schwarzes Quadrat, welches etwas dicker als ein Kartenspiel ist.

Das Android-basierte Gerät von Sonos soll Klassischerweise einen großen Schwerpunkt auf Streaming legen und klassische Dienste wie Netflix, Disney+ und Co. unterstützen. Sonos Voice Control wird integriert sein, und Pinewood wird auch mit einer physischen Fernbedienung ausgeliefert, die Verknüpfungen für beliebte Streaming-Apps enthält.

Allerdings soll die Sonos Streaming-Box weit über diese Funktionen hinaus gehen. Laut Personen, die mit der Entwicklung vertraut sind, dient Pinewood als HDMI-Switch und verfügt über mehrere HDMI-Anschlüsse mit Passthrough-Funktionalität. So könnt ihr Spielekonsolen, 4K-Blu-ray-Player und mehr gleichzeitig anschließen. Die Box wird in der Lage sein, verzögerungsfreien TV-Ton drahtlos an die Soundbars und andere Sonos-Produkte des Unternehmens zu übertragen. Darüberhinaus ist geplant, Dolby-Atmos-Setups zu ermöglichen, ohne auf eine Soundbar angewiesen zu sein. Pinewood wird Gigabit-Ethernet und Wi-Fi 7 unterstützen.