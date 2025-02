WhatsApp testet in der neuesten Beta-Version des Messengers eine Erweiterung für die Ereignisplanungsfunktion. So sollen in Zukunft die Ereignisse nicht nur in Gruppen-Chats geplant werden können, sondern auch in Einzel-Chats.

WhatsApp Events in privaten Chats erstellen

Derzeit ermöglicht WhatsApp das Erstellen von Ereignissen in Gruppen-Chats, damit Nutzer Treffen organisieren und in Verbindung bleiben können. Für das Event lassen sich verschiedene Angaben wie Datum, Uhrzeit, Beschreibung, Ort, Anruflink und mehr festlegen. Dabei können nur Personen, die sich im Gruppen-Chat befinden, eingeladen werden.

Wie WABetaInfo berichtet, können derzeit die ersten Beta-Tester die Event-Planung auch in Einzel-Chats durchführen. Die Funktion ist für ausgewählte Nutzer in der WhatsApp Beta für iOS (25.2.10.73) und der WhatsApp Beta für Android (2.25.3.6) verfügbar.

Der Zeitpunkt für die Ausweitung der Funktion in WhatsApp ist durchaus interessant, da sich gerade erst eine vergleichbare iCloud-Funktion angekündigt hat. So berichtete Bloombergs Mark Gurman vor kurzem von einem geplanten Apple-Dienst, der Nutzern eine „neue Möglichkeit bietet, Leute zu Partys, Veranstaltungen und Meetings einzuladen“. Das Ganze läuft intern bei Apple unter dem Codenamen „Confetti“ und soll bereits in naher Zukunft veröffentlicht werden.

In der Zwischenzeit testet WhatsApp auch die Möglichkeit, dass Nutzer Einmalansicht-Medien auf verknüpften Geräten öffnen können. Derzeit kann ein verschwindendes Bild oder Video nur auf dem registrierten Hauptgerät eines Benutzerkontos angesehen werden.