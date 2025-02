Amazon steht kurz davor, seiner Sprachassistentin Alexa ein intelligentes Upgrade zu verpassen. So wird am 26. Februar um 10 Uhr Ortszeit in New York das nächste große Event des Unternehmens stattfinden, und alle Zeichen deuten darauf hin, dass Alexa im Rampenlicht stehen wird. Der Einladungsslogan „See what’s next“ sowie ein Design mit den charakteristischen blauen Linien, die an den Alexa-Leuchtring erinnern, lassen kaum Zweifel daran. Doch was genau hat Amazon geplant?

Alexa mit KI-Boost

Amazon arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, Alexa mit leistungsstarken KI-Funktionen auszustatten. Der Clou: Anstatt eine eigene KI zu entwickeln, setzt Amazon offenbar auf den bereits etablierten Chatbot Claude. Dadurch könnte Alexa in Zukunft deutlich mehr als nur einfache Befehle ausführen – sie soll mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen und wesentlich smarter reagieren.

Wird die Alexa-KI kostenpflichtig?

Hier wird es spannend: Im Vorfeld kursierten Gerüchte, dass Amazon für die neue, KI-gestützte Alexa eine monatliche Gebühr von 5 bis 10 US-Dollar verlangen könnte. Laut Reuters soll das Feature allerdings zunächst optional und kostenlos für eine begrenzte Anzahl von Nutzern verfügbar sein. Das heißt, dass die klassische Alexa bestehen bleibt, während Early Adopters die neue KI-Version ausprobieren können. Ob und wann Amazon eine Paywall einführt, bleibt abzuwarten.

Neue Echo-Geräte

Wird es neben der aufgebohrten Alexa auch neue Hardware geben? Das ist aktuell noch unklar. Die letzten Echo-Show-Modelle wurden erst im November 2024 aktualisiert, doch der klassische Amazon Echo könnte nach über vier Jahren durchaus ein Upgrade vertragen. Der Echo Dot wurde zuletzt 2022 aktualisiert, weshalb hier eine neue Version ebenso denkbar wäre. Sollte Amazon neue Geräte ankündigen, wird die Verfügbarkeit aber vermutlich etwas auf sich warten lassen – in der Vergangenheit lagen oft Wochen zwischen Vorstellung und Marktstart in Deutschland.

Mit der Integration von KI und der potenziellen Einführung einer kostenpflichtigen Premium-Version könnte Amazon einen entscheidenden Schritt in der Weiterentwicklung von Sprachassistenten machen. Ob das Experiment aufgeht oder die Nutzer an der Kasse abspringen, bleibt abzuwarten.