Anfang dieser Woche hatte Apple mit „Apple Einladungen“ (im Englischen „Apple Invites“) eine neue Event-App veröffentlicht. Diese hat nun – zwei Tage nach ihrem initialen Release – ihr erstes Update erhalten.

Apple Einladungen: Update auf Version 1.0.1 ist da

Bei Apple Einladungen handelt es sich um eine neue App, mit der ihr Einladungen für zahlreiche Veranstaltungen erstellen könnt. Ihr könnt ein Foto aus eurer Mediathek als Hintergrund einsetzen, um eure Einladung individuell zu gestalten, oder mit einem Emoji als Hintergrund euer Event zum Leben erwecken. Eine klare Übersicht zeigt euch, wer teilnimmt, und ihr könnt ein geteiltes Foto-Album zum Ereignis hinzufügen, um jeden Augenblick festzuhalten. Zudem könnt ihr eine kollaborative Playlist hinzufügen, damit Partygäste ihre Lieblingsmusik hören können.

Nun hat Apple ein erster Update für Apple Einladungen veröffentlicht. Version 1.0.1 steht ab sofort im App Store als Download bereit. Zu große Erwartungen solltet ihr an dieses allerdings nicht haben. Neue Funktionen sind nicht an Bord, vielmehr kümmert sich Apple um Bugfixes und Leistungsverbesserungen. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Solltet ihr rund um Apple Einladungen Fehler und Abstürze bemerkt haben, so installiert das Update und gebt der App eine weitere Chance. Hier findet ihr Apple Einladungen im App Store.