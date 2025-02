Apple tüftelt in seinem Forschungslabor an etwas Spannendem: einem Tischroboter mit lebensechten Bewegungen, intelligenten Bewegungsabläufen und einer Persönlichkeit, die die Art und Weise verändern könnte, wie wir mit unseren Geräten interagieren. So heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Blog-Beitrag des Apple-Forschungsteams für maschinelles Lernen, dass das Unternehmen einen Prototyp eines lampenähnlichen Roboters entwickelt hat, der nicht nur Befehle ausführt, sondern auch mit dem Nutzer interagiert.

Eine Lampe mit Persönlichkeit

Es handelt sich nicht um die kleine Lampe von Pixar, aber der Vergleich liegt nahe. Der Prototyp des Apple-Roboters bewegt sich auf eine Weise, die natürlich wirkt, und reagiert auf menschliche Interaktionen mit einer ausdrucksstarken, fast emotionalen Präsenz. In einem von dem Team geteilten Demovideo schaut der Tischroboter beispielsweise aus dem Fenster, bevor er eine Frage zum Wetter beantwortet, stupst einen Becher in Richtung eines Menschen, um ihn daran zu erinnern, etwas zu trinken, und tanzt sogar zu Musik.

Neben der spielerischen Art zeigt der Roboter auch seine praktische Seite, indem er auf Handgesten reagiert, um die Beleuchtung einzustellen. Zudem kann er Video-Tutorials an die Wand projizieren und Fragen beantworten. Joe Rossignol von MacRumors hat das Video zusätzlich auf YouTube zur Verfügung gestellt:

Hier geht es nicht nur um die Nützlichkeit, sondern darum, einen intelligenten Assistenten zu schaffen, der intuitiv und einnehmend wirkt und nicht nur ein weiteres Gerät im Raum ist. Apples Forschung legt nahe, dass die lebensechten Bewegungen die Interaktionen persönlicher und natürlicher wirken lassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern, die sich auf eine vorhersehbare, funktionsorientierte Weise bewegen, reagiert dieser Roboter menschlicher. Das Ziel? Das Engagement der Nutzer zu erhöhen und digitale Assistenten zu mehr als nur einer körperlosen Stimme zu machen, wie es heutige digitale Assistenten noch sind.

Apples Zukunftspläne

Hier handelt es sich nicht nur um ein akademisches Experiment. Mark Gurman von Bloomberg hat bereits berichtet, dass Apple aktiv an der Entwicklung eines Tischroboters mit einem „iPad-ähnlichen Display“ arbeitet, der 2026 oder 2027 auf den Markt kommen soll.

Wenn Apple dieses Produkt auf den Markt bringt, wird es sicher nicht billig sein. Gurmans Quellen deuten darauf hin, dass Apple einen Preis von etwa 1.000 US-Dollar anstrebt. Das ist im Vergleich zu herkömmlichen intelligenten Assistenten ein hoher Preis, aber wenn es Apple tatsächlich schafft, einen Tischroboter auf dem gezeigten Niveau massenmarkttauglich zu machen, könnte das Unternehmen eine neue Kategorie in der Welt der Smart-Home-Technologie begründen.