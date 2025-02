Apple bereitet sich anscheinend auf die Veröffentlichung von iOS 18.3.1 vor. So zeigen sich bereits einige iPhones mit iOS 18.3.1 im Webserver-Protokoll von MacRumors – ein Zeichen dafür, dass Apple das Update intern testet.

iOS 18.3.1 zeigt sich in Web-Logs

Die Webserver Logfiles von großen Webseiten haben schon einige Betriebssystem-Versionen frühzeitig preisgegeben. So auch im Fall von iOS 18.3.1, welches von Apple-Mitarbeitern derzeit getestet wird. MacRumors entdeckte die Version in seinen Web-Logs, was vermuten lässt, dass das Update in den nächsten Wochen veröffentlicht wird.

Wie bei den meisten „x.x.1“-Updates geht es auch bei iOS 18.3.1 wahrscheinlich um Verfeinerungen. Apple hat noch keinen Changelog zur Verfügung gestellt, aber basierend auf früheren Versionen können wir kleinere Bugfixes und Leistungsverbesserungen erwarten.

Ein Problem, mit dem sich Apple bekanntlich befasst, sind die Apple Intelligence Zusammenfassungen von Benachrichtigungen, die in iOS 18.3 aufgrund ungenauer Inhaltsangaben vorübergehend deaktiviert wurden. Ob iOS 18.3.1 diese Funktion wiederherstellen wird, ist ungewiss, aber man sollte es im Auge behalten.

Solange warten wir weiterhin auf die erste Beta von iOS 18.4. Während iOS 18.3 nur ein kleines Update darstellte, wird es mit iOS 18.4 wieder mit deutlich größeren Schritten vorwärtsgehen. Insbesondere deutsche Nutzer dürfen sich freuen, da Apple mit iOS 18.4 Apple Intelligence auch hierzulande auf das iPhone bringen wird. Zudem werden einige Verbesserungen für Apple Intelligence erwartet. So soll unter anderem Siri neuen KI-gestützte Funktionen erhalten und das Benachrichtigungsmanagement verbessert werden.