Der ein oder andere Nutzer wird es kennen. Man steht nach einem Flug am Gepäckband, doch der eigene Koffer will und will nicht auftauchen. Das Gepäckstück ist auf dem Weg zum Zielort abhanden gekommen. Umso besser, wenn man im Koffer einen Apple AirTag positioniert hat. So könnt ihr nachverfolgen wo sich dieser gerade befinden. Ab sofort könnt ihr den Standort des AirTags auch mit Lufthansa, Eurowings und weiteren Fluggesellschaften teilen, damit der Standort des Koffers besser ermittelt und dieser zu euch zurück finden kann.

Lufthansa und Eurowings: AirTags werden jetzt offiziell zur Gepäckermittlung unterstützt

Ihr erinnert euch? Mit dem Update auf iOS 18.2 hat Apple im vergangenen Jahr die grundsätzliche Möglichkeit implementiert, dass ihr den Standort eines AirTags, der sich in eurem Gepäck befindet, vorübergehend mit Mitarbeitern einer Fluggesellschaft teilen könnt. Im Falle eines verlorenen oder verspäteten Gepäcks kann so die Fluggesellschaft auf die Standortdaten zugreifen, um den Prozess der Wiederbeschaffung zu beschleunigen. Apple kündigte an, dass zahlreiche Fluggesellschaften rund um den Globus die neue Funktion unterstützen werden.

Nun ist auch die Lufthansa Group mit von der Partie. Diese hat nun bestätigt, dass die Lufthansa Group Airlines ab sofort einen neuen Service für ihre Fluggäste einführen. Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings binden die Apple-AirTag-Ortungsfunktion in ihre Gepäckermittlung ein.

„Dank unserer App und Website können Fluggäste bei Unregelmäßigkeiten inzwischen schnell und unkompliziert Lösungen finden“, ergänzt Oliver Schmitt, Leiter des Lufthansa Group Digital Hangar. „Besonders bei der Gepäckermittlung konnten wir in den letzten Monaten erhebliche Verbesserungen erzielen. Die Einbindung der AirTag-Daten unserer Kundinnen und Kunden eröffnet uns dabei zusätzliche Möglichkeiten, noch effizienter und schneller zu agieren.“

Ihr könnt nun die neue Funktion nutzen, um den Standort ihres AirTag über die bekannten digitalen Kanäle der Gepäckermittlung zur Verfügung zu stellen. Die Airlines der Gruppe integrieren diese entsprechend in ihre Systeme und können die Gepäcknachverfolgung so digital unterstützen.