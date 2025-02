Das Jahr 2024 lief für Sonos ziemlich unrund. Dies hat in den letzten Wochen bereits zu verschiedenen Veränderungen geführt und nun hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass 200 Arbeitsplätze abgebaut werden. Eine interne Umstrukturierung soll dazu führen, dass sich der Hersteller wieder deutlich fokussierter auf seine Produkte konzentrieren kann.

Sonos streicht 200 Stellen + interne Umstrukturierung

Nachdem Patrick Spence bei Sonos abgetreten ist und dieser das Zepter an den neuen CEO Tom Cullen übergeben hat, hat der neue Chef in einer Mitteilung nun eine harte Entscheidung verkündet. 200 Mitarbeiter bzw. 12 Prozent der Belegschaft müssen das Unternehmen verlasen. Damit reagiert Sonos auf die vergangenen, schwierigen Monate.

Für die Öffentlichkeit sichtbar, fingen die Turbulenzen bei Sonos mit der komplett überarbeiteten App an. Diese war ziemlich fehlerhaft und verzichtete bei der initialen Freigabe auf verschiedene Funktionen. Vermutlich musste Sonos die neue App auf den Markt bringen, um den neuen Kopfhörer Sonos Ace (hier unser Sonos Ace Test) in den Verkaufsregale bringen zu können. In den Folgemonaten beseitigte Sonos zahlreiche Fehler und brachte fehlende Funktionen zurück. Allerdings sind die Problem bis heute nicht vollständig beseitigt. Unserer Meinung nach ist die Hardware, die Sonos anbietet, ziemlich gut (zuletzt kamen Arc Ultra und Sub 4 auf den Markt), bei der Software gibt es jedoch noch reichlich Luft nach oben.

Neben den zahlreichen Kündigungen richtet sich der Hersteller intern neu aus. Sonos löst sich von dedizierten Geschäftseinheiten für einzelne Produktkategorien und setzt zukünftig auf Funktionsgruppen für Hardware, Software, Design, Qualität und Operations). So sollen die Abläufe gestrafft, deutlich effizienter und fokussierter gearbeitet werden.

Alle betroffenen Mitarbeiter erhalten eine Abfindung, die sich nach der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit richtet. Ihre Aktien (Restricted Stock Units – RSUs) bleiben bis zum 15. Februar. Darüberhinaus haben Mitarbeiter Anspruch auf einen Q1-Bonus, wenn dieser erreicht wird. US-Mitarbeiter erhalten während der Übergangszeit ihren Krankenversicherungsschutz.

Wir hoffen, dass Sonos im Laufe dieses Jahres wieder zurück in die Erfolgspur findet. Mit einer Streaming-Box ist derzeit ein spannendes Produkt in der Entwicklung, welches in den kommenden Monaten angekündigt werden könnte.