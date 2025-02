Fans der beliebten Apple Original-Serie „Ted Lasso“ fragen sich seit vielen Monaten, ob die Comedy-Serie eine Fortsetzung erhält. Gerüchte haben wir hierzu in den letzten Wochen schon ausreichend zu Gesicht bekommen, offizielle wurde seitens Apple bislang jedoch nichts angekündigt. Nun hat sich ein Insider zu Wort gemeldet und bringt eine überraschende Neuerung für die vierte Staffel von Ted Lasso ins Spiel.

Ted Lasso: Staffel 4 soll eine überraschende Neuerung erhalten

Die Hinweise verdichten sich, dass Apple TV+ hinter den Kulissen intensiv an der Fortsetzung zu Ted Lasso arbeitet. Viel ist diesbezüglich allerdings noch nicht bekannt. Glaubt man den Informationen eines Insiders, so steht die Serie vor einer großen Veränderung.

Sigmund Judge, Moderator des Apple TV-fokussierten Podcasts „Magic Rays of Light“ , postete auf X folgende Informationen

EXKLUSIV: Die Dreharbeiten zu #TedLasso S4 in London sollen nun im Mai/Juni beginnen, wobei sich der Fokus beim AFC Richmond auf die Zusammenstellung seiner Frauenmannschaft verlagert.

Ursprünglich hieß es, dass die Dreharbeiten zu „Ted Lasso – Staffel 4“ Anfang dieses Jahres starten. Nun scheinen die Dreharbeiten eher Mitte des Jahres zu starten. Glaubt man dem Insider, so erhält die Serie eine wesentliche Änderung. In Staffel 4 wird man sich offenbar von der ursprünglichen Herrenmannschaft des AFC Richmond ein Stück weit abwenden und stattdessen die Gründung einer Damenmannschaft in den Mittelpunkt stellen. Nichtsdestotrotz dürfte es Auftritte der Herrenmannschaft geben.

Nachdem sich in den letzten Tagen die Gerüchte zu Ted Lasso intensivierten, gehen wir mittlerweile fest davon aus, dass Apple TV+ an der Fortsetzung der beliebten Comedy-Serie arbeitet. Im Grunde fehlt nur noch die offizielle Bestätigung durch die Verantwortlichen. Wann diese erfolgen wird, ist unbekannt.