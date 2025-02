Gerüchten zufolge wird iOS 19 eine optisch überarbeitete Kamera-App mit sich bringen, die visionOS-typische Menüs und Buttons mit sich bringt. Die Änderungen, die Apple am Design von iOS 19 vornehmen könnte, könnten jedoch deutlich darüberhinaus gehen.

Apple Enthusiast Parker Ortolani, der die Geschehnisse rund um Apple sehr engmaschig verfolgt, macht darauf aufmerksam, dass sowohl die Apple Sports App (nach wie vor nicht in Deutschland erhältlich) und die neue App „Apple Einladungen“ eine eher visionOS-ähnliche Designsprache mit durchscheinenden oder „glasartigen“ Schaltflächen und Benutzeroberflächenelementen aufweist.

Ortolani schreibt

Die kolportierte „Apple Einladungen“-App ist da. Obwohl ich offensichtlich nicht viel Zeit hatte, damit herumzuspielen, habe ich mir die Benutzeroberfläche schnell angesehen und wollte einige Beobachtungen mit euch teilen. Die letzte neue Apple-App, Apple Sports, fühlte sich bereits in iOS 18 fehl am Platz an. Sie hat eine eher visionOS- oder watchOS-ähnliche Designsprache mit bunten Hintergründen, glasartigen schwebenden Benutzeroberflächenelementen, erweiterbaren Schaltflächen und vielen geschichteten Formen. Apple Einladungen geht noch einen Schritt weiter. Es hat große, schöne Karten, durchscheinende Zellen, große, fettgedruckte Schaltflächen und legt den Schwerpunkt auf den Inhalt. Es fühlt sich so deutlich wie ein Hinweis darauf an, was in einem zukünftigen iOS-Update kommen wird.