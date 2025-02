Die ersten Apple Neuheiten erreichen uns für gewöhnlich im Frühjahr eines neuen Jahres. Allerdings variiert der Zeitpunkt für die ersten Apple Ankündigungen von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr scheint es, als ob Apple die ersten Neuerungen im Februar präsentiert. Die PowerBeats Pro 2 sollen am 11. Februar 2025 vorgestellt werden. Begleitend dazu könnte Apple das iPhone SE 4 der Weltöffentlichkeit zeigen, und auch beim MacBook Air und iPad Air dürfte es nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Schon bald: neue iPads und M4 MacBook Air

Gerüchte zu neuen iPads und neuen Macs sind alles andere als neu. In den letzten Monaten haben wir mehrfach gelesen, dass Apple im Frühjahr dieses Jahres nicht nur das iPhone SE 4 ankündigen, sondern auch ein neues iPad 11, iPad Air sowie ein M4 MacBook Air ankündigen wird.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass die Lagerbestände des MacBook Air und iPad Air sinken. In den Apple Stores vor Ort gebe es nur noch wenige verfügbare Stückzahlen, was daraufhin deutet, dass Apple seine Verkaufskanäle langsam aber sicher Leerlaufen lässt. Dieses Vorgehen haben wir in den letzten Jahren mehrfach bei Apple beobachtet. Im Vorfeld einer neuen Gerätegeneration beginnt Apple die Verkaufskanäle allmählich austrocknen zu lassen, damit die neuen Modelle nachgeschoben werden können.

Im Bezug auf das iPhone SE 4 ist sich Gurman sicher, dass Apple dieses in der kommenden Woche ankündigen wird. Zum MacBook Air und iPad Air nannte er keinen konkreteren Zeitrahmen.

Welche Neuerungen sind zu erwarten?

Blicken wir zunächst auf das MacBook Air. Bei diesem Gerät gehen wir von einem reinen Leistungsupgrade aus. Apple wird den M4-Chip verbauen und kleinere Anpassungen vornehmen. Größere Veränderungen erwarten wir nicht. Beim iPad Air wird der Hersteller vermutlich einen ähnlichen Weg einschlagen. Allerdings gab es zuletzt widersprüchliche Aussagen, ob ein M3- oder M4-Chip verbaut wird.

Spannend wird es auch bei kommenden iPad 11. Auch hier gab es unterschiedliche Auffassungen zum verbauten Prozessor. Kommt ein A17 Pro oder ein A16 Chip? Wird Apple Intelligence unterstützt oder nicht?