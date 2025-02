Mit dem Super Bowl LIX steht eins der größten Sportereignisse bevor. In der Nacht vom 09. auf den 10. Februar 2025 (Kickoff ist um 00:30 Uhr deutscher Zeit) treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Bei der Apple Music Halftime Show wird Kendrick Lamar auf der Bühne stehen. Im Vorfeld fand nun die begleitende Pressekonferenz statt.

Offizielles Kendrick Lamar Interview bei der Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Pressekonferenz

Wir hatten euch bereits vor ein paar Tagen auf die Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show Pressekonferenz aufmerksam gemacht. Diese fand am gestrigen Abend in New Orleans statt. Dabei wurde Kendrick Lamar von Ebro Darden und Nadeska Alexis von Apple Music Radio interviewt.

Während des Gesprächs reflektiert Kendrick über die Bedeutung von Authentizität, Rap als gehobene Kunstform die Anerkennung verdient, seine Mixtape-Tage in Compton und darüber, wie er 15 Jahre Musik in ein repräsentatives 13-minütigen Set packen will.

Im Gespräch ging er unter anderem auf die Entwicklung des Hip Hops und die Tatsache ein, dass er als erster Solokünstler beim Super Bowl als Headliner auftritt. Folgendes gab Lamar hierzu zu Protokoll

Viele Leute sehen die Geschichte vor dem Ruhm nicht. Das ist, als würde man seine Mixtapes raussuchen, in die Nachbarschaft und auf Partys gehen und dort in abgelegenen Lokalen auftreten. Es erinnert mich an die Essenz und die Kernreaktion von Rap und Hip-Hop und daran, wie weit es gehen kann. Also bedeutet mir das alles. Denn es stellt die Kultur in den Vordergrund, wo sie sein muss, und wird nicht auf ein eingängiges Lied oder einen eingängigen Vers reduziert. Das ist eine wahre Kunstform. Es auf dieser Art von Bühne zu repräsentieren, ist also alles, wofür ich gearbeitet habe und alles, woran ich in Bezug auf die Kultur glaube. Ich lebe und sterbe dafür. Dieser Scheiß hat mein ganzes Familienleben verändert. Ich halte das, was die Kunstform betrifft, überhaupt nicht für selbstverständlich, weißt du?

Das vollständige Interview haben wir euch hier im Artikel eingebunden. Hier findet ihr Kendrick Lamar auf dem Weg zur Halftime Show.