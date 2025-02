Das größte Sportereignis der Welt rückt näher. Am kommenden Wochen, bzw. in der Nacht vom 09. auf den 10. Februar (Kickoff ist um 0:30 Uhr deutscher Zeit) treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Nur DAZN bietet die Möglichkeit, das Spiel wahlweise mit deutschem oder US-amerikanischem Originalkommentar zu verfolgen. Der Sport-Streaming-Anbieterüberträgt den Super Bowl live – Sendestart um 23:45 Uhr.

Super Bowl LIX 2025

Schreiben die Kansas City Chiefs NFL-Geschichte?. Nach ihren Triumphen in den letzten beiden Jahren könnte das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes als erste Mannschaft überhaupt den dritten Super-Bowl-Titel in Folge gewinnen.

DAZN sorgt für die perfekte Super-Bowl-Nacht: Bereits um 23:45 Uhr startet die Sendung live aus dem DAZN-Studio. Fans, die den Super Bowl in der authentischsten Art und Weise erleben wollen, bietet DAZN wahlweise zur deutschen Kommentierung auch eine US-amerikanische Kommentierung des Super Bowls an. Und auch die Apple Music Halbzeitshow, das meist erwartete Musikereignis des Jahres, wird in allen Live-Übertragungen auf DAZN zu sehen sein. In diesem Jahr wird US-Superstar Kendrick Lamar den Fans einheizen.

NFL Game Pass exklusiv via DAZN im Super-Angebot für nur 0,99 € – inkl. der legendären Werbespots & Tom Brady

Bei DAZN könnt ihr den Super Bowl LIX 2025 mit dem NFL Game Pass verfolgen. Beim großen Finale hab ihr die Möglichkeit, die originale US-Übertragung inklusive der legendären Werbespots sowie Tom Brady als Experten am Mikrofon zu erleben. So verpassen Fans kein Highlight und genießen das authentische Super-Bowl-Erlebnis wie in den USA. Den NFL Game Pass gibt es zum Super Bowl LIX bereits ab 0,99 €.

-> Hier geht es direkt zum NFL Game Pass