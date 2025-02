Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025 ist gestartet und steht ab sofort auf der offiziellen Webseite zur Verfügung. Mit dem bekannten Tool der Bundeszentrale für politische Bildung werdet ihr durch 38 Thesen geführt, zu denen die zur Wahl zugelassenen Parteien Stellung beziehen. Ihr entscheidet bei jeder These, ob ihr zustimmt, neutral seid oder sie ablehnt. Zusätzlich könnt ihr besonders wichtige Themen entsprechend gewichten. Am Ende zeigt euch der Wahl-O-Mat, welche Partei am besten zu euren Ansichten passt.

Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025

Am 23. Februar 2025 steht Deutschland vor der vorgezogenen Bundestagswahl. Ein spannendes politisches Ereignis – aber auch eine Herausforderung für viele Wählerinnen und Wähler, die sich fragen, welche Partei ihre Positionen am besten vertritt. Hier kommt der Wahl-O-Mat ins Spiel und soll eine Wahlentscheidungshilfe geben.

Der Wahl-O-Mat ist ein beliebtes Hilfsmittel, um politische Positionen zu vergleichen. Bedenkt jedoch, dass der Service kein Ersatz für eine umfassende politische Bildung darstellen soll. Seht die Ergebnisse eher als Orientierungshilfe statt als Wahlempfehlung. Nutzt auch andere Informationsquellen, wie Parteiprogramme, Debatten oder Berichterstattungen, um euch ein ganzheitliches Bild zu machen.

So nutzt ihr den Wahl-O-Mat

Der Ablauf ist denkbar einfach: