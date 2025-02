Im vergangenen Jahr erschien die Doku-Serie „K-Pop Idols“ auf Apple TV+. Nun hat der Video-Streaming-Dient die neue K-Pop Song-Battle-Serie „KPOPPED“ angekündigt. Ein konkreter Zeitplan, wann diese debütieren wird, ist noch nicht bekannt.

Apple TV+ kündigt neue K-Pop Song-Battle-Serie „KPOPPED“ an

Apple TV+ hat „KPOPPED“ angekündigt, eine brandneue Song-Battle-Serie mit acht Folgen von Executive Producer Lionel Richie. In den Hauptrollen: PSY, der internationale Chartstürmer, der mit seiner globalen Sensation „Gangnam Style“ dazu beigetragen hat, K-Pop in der Welt bekannt zu machen, und die dreifache Grammy-Preisträgerin und ausführende Produzentin Megan Thee Stallion, die auch ihren Hit „Savage“ singt.

In jeder Folge interpretieren westliche Ikonen einen ihrer größten Hits neu und liefern in Zusammenarbeit mit den größten K-Pop-Idolen spektakuläre Battle-Performances ab. Ein Live-Publikum in Seoul wählt dabei den Gewinner des besten neuen K-Pop-Songs.

Ausführende Produzenten der Serie sind Moira Ross, Lionel Richie, Miky Lee, Megan Thee Stallion und Greg Foster, zusammen mit Harry HK Shin und Jake Hong, mit Produzent Ki-woong Kim für CJ ENM Co., Ltd., mit seiner beispiellosen Expertise in Musik-Varietéshows und Inhaltsproduktion. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening und David Tibballs sind ausführende Produzenten für Eureka Productions (ein Unternehmen aus Fremantle), zusammen mit Bruce Eskowitz.