Die Gerüchte rund um ein faltbares iPhone schlagen wieder einmal hohe Wellen. Dieses Mal haben wir eine neue Ladung angeblicher Spezifikationen, die sowohl faszinierend als auch, offen gesagt, ein wenig schwer zu glauben sind. Nehmen wir den neuesten Leak unter die Lupe, und trennen das Mögliche vom Unwahrscheinlichen.

Ein faltbares iPhone? Apple denkt schon seit Jahren darüber nach

Gemessen an den ersten Gerüchten zu einem faltbaren iPhone, beschäftigt sich Apple schon seit mehr als acht Jahren mit der Technologie für faltbare Displays, aber etwas Konkretes haben wir noch nicht gesehen. Während Samsung und andere Konkurrenten bereits ihre faltbaren Smartphones auf den Markt gebracht haben, will Apple so lange warten, bis die Technologie ausgereift ist. Der Zeitpunkt rückt anscheinend näher, denn die Hinweise aus der Lieferkette werden immer konkreter. Doch die Gerüchte sind weitgefächert, auch was die Glaubwürdigkeit angeht.

Jetzt ist eine neue (und etwas fragwürdige) Quelle aufgetaucht, die behauptet, Insiderinformationen über das erste faltbare iPhone zu haben.

Faltbarer Mechanismus: Clamshell oder Book-Style?

Eines der überraschenderen Details aus dem neuen Bericht von dem Leaker Jukanlosreve deutet darauf hin, dass Apples faltbares iPhone einen großen Klappmechanismus auf der linken Rückseite haben wird, der sich wie ein Buch öffnen lässt.“ Dies widerspricht früheren Berichten, wonach Apple an einem faltbaren Gerät im Clamshell-Style arbeitet, ähnlich wie beim Galaxy Z Flip von Samsung.

Größe: Ein Smartphone oder ein faltbares iPad?

Dem Leak zufolge wäre das interne Display des faltbaren iPhones (wenn es aufgeklappt ist) vergleichbar „mit zwei 6,1 Zoll iPhones, was zu einer Gesamtgröße von über 12 Zoll führt“. Aber Moment mal – das passt nicht ganz zusammen.

Legt man zwei 6,1 Zoll iPhones nebeneinander, liegt die kombinierte Diagonale eher im Bereich von 7 Zoll, nicht 12 Zoll. Ein aufgeklapptes 12 Zoll Display entspräche eher einem iPad Pro, das sich in der Hälfte zusammenklappen lässt, was viel größer ist als das, was wir von einem Smartphone erwarten würden.

Diese Unstimmigkeit wirft eine Frage auf: Könnte sich das Gerücht vielleicht doch auf ein faltbares iPad und nicht auf ein Smartphone beziehen? Einigen Berichten zufolge konzentriert sich Apple auf größere faltbare Geräte wie ein faltbares iPad oder MacBook, das möglicherweise im Jahr 2027 auf den Markt kommt.

Dicke: Unrealistisch dünn

Eine der fragwürdigen Behauptungen des Leaks bezieht sich auf die Dicke. Das faltbare iPhone soll „4,6 mm dick sein, wenn es aufgeklappt ist, und 9,2 mm, wenn es zusammengeklappt ist.“ Zum Vergleich: Samsungs Z Fold 5 ist nach Jahren der Weiterentwicklung immer noch 5,6 mm dick, wenn es aufgeklappt ist.

Obwohl Apple dafür bekannt ist, die Grenzen des Designs auszuloten, klingt ein faltbares iPhone unter 5 mm fast unmöglich dünn – es sei denn, Apple hat eine bahnbrechende Scharniertechnologie entwickelt.

Display-Anbieter: Samsung oder LG

Dem Leak zufolge ist „Samsung Apples erste Wahl für faltbare Displays“. Das ist nicht allzu weit hergeholt, denn Samsung ist ganz klar die Nummer eins bei der faltbaren OLED-Technologie. Ein anderes kürzlich aufgekommenes Gerücht besagt jedoch, dass Apple sich noch nicht auf einen Display-Lieferanten festgelegt hat und erst später im Jahr 2024 eine Entscheidung treffen wird. Damit wäre LG als potenzieller Partner noch im Rennen. Samsung ist zwar der wahrscheinlichere Kandidat, aber die Sache ist noch nicht entschieden.

Kameratechnik und Akku

Der Leaker gibt an, dass das faltbare iPhone eine „ultradünne Frontkamera mit Meta Lens Technologie“ haben wird – eine Besonderheit, die schon dem iPhone 17 zugesprochen wird. Eine Meta Lens ist eine sehr flache Linse, die aus speziellen Nanostrukturen besteht und Licht auf eine neuartige Weise fokussiert.

Das faltbare iPhone soll zudem „zwei Edelstahl-Akkus“ mit einer kombinierten Kapazität von 5.000 mAh bieten. Die Edelstahlummantelung soll unter anderem eine höhere Energiedichte ermöglichen.

Veröffentlichungsdatum

Das Gerücht deutet auf eine Markteinführung im Herbst 2026 hin, was sich mit anderen Quellen deckt, darunter Ming-Chi Kuo, Jeff Pu und das Wall Street Journal, die alle von einer Veröffentlichung Ende 2026 oder Anfang 2027 ausgehen.

Der Zeitplan ergibt Sinn, wenn Apple noch mit der Finalisierung des Designs und der Auswahl der Zulieferer beschäftigt ist. Da die faltbaren Geräte jedes Jahr besser werden, könnte Apple bis 2026 warten, um etwas zu liefern, das sich wirklich wie die nächste Generation anfühlt und nicht wie ein überstürzter erster Versuch.

Plausibel oder Wunschtraum?

Einige der Informationen aus dem Leak klingen plausibel – wie die Markteinführung Ende 2026 und das Dual-Akku-Setup. Andere, wie die 4,6 mm Dicke und das 12 Zoll Display im aufgeklappten Zustand, fühlen sich eher nach Wunschdenken als nach tatsächlichen Leaks an.

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich das faltbare iPhone noch in der Entwicklung, und wir werden wahrscheinlich noch viele (manchmal widersprüchliche) Gerüchte hören, bevor etwas Offizielles veröffentlicht wird. Aber eines ist sicher: Wenn Apple es ernst meint mit dem Einstieg in die faltbare Technologie, dann wird sich das Unternehmen Zeit nehmen und es richtig machen.