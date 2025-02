Gute Nachrichten für Severance-Fans: Apple TV+ hat zwar noch keine offizielle Ankündigung für eine Verlängerung der Serie gemacht, doch der ausführende Produzent und Regisseur Ben Stiller bestätigte nun gegenüber The Hollywood Reporter, dass die Arbeit an der dritten Staffel begonnen hat. Stiller sagte auch, dass wir dieses Mal hoffentlich nicht so lange auf die nächste Staffel warten müssen, wie es noch zwischen der ersten und zweiten Staffel der Fall war.

Severance geht weiter

Wenn ihr das Gefühl hattet, dass die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Staffel eine Ewigkeit gedauert hat, seid ihr nicht allein. Die fast dreijährige Wartezeit resultierte aus einem Zusammenspiel von Produktionshürden. Die Streiks in Hollywood im Jahr 2023 legten die gesamte Branche auf Eis und verzögerten alles, vom Drehbuch bis zu den Dreharbeiten. Selbst nach dem Ende der Streiks nahmen sich Stiller und sein Team Zeit, um die rätselhafte Geschichte von Severance zu verfeinern. Drehbücher wurden umgeschrieben, Szenen neu gedreht und die für die Serie typische Mischung aus Corporate Horror und psychologischem Mysterium fein abgestimmt.

Nun geht es an die Arbeit der nächsten Staffel. So erklärt Stiller, dass in L.A. bereits ein Autorenteam an der nächsten Staffel arbeitet und dass er hofft, die Zuschauer diesmal nicht drei Jahre warten zu lassen. Die Budgets in Hollywood sind knapper geworden, seit Apple der Serie grünes Licht gegeben hat, aber Stiller geht davon aus, dass Severance mit dem gleichen Schliff weitergeführt werden kann. „Nach dem Streik hat sich alles sehr verändert, für jeden, in Bezug auf die Art und Weise, wie die Leute Budgets und Ausgaben betrachten“, sagt Stiller. „Man muss Apple zugutehalten, dass sie die Serie nicht aus den Augen verloren und sie unterstützt haben.“

Severance ist nicht nur ein weiterer Sci-Fi-Thriller auf Apple TV+, sondern eines der Kronjuwelen der Streaming-Plattform. Branchenschätzungen zufolge beliefen sich die Kosten für die zweite Staffel auf fast 20 Millionen US-Dollar pro Folge, was sie zu einer der teuersten Serien im Angebot von Apple TV+ macht. Aber die Investition hat sich gelohnt. Daten von Parrot Analytics deuten darauf hin, dass allein die erste Staffel neue Abonnements im Wert von über 200 Millionen Dollar einbrachte, vor allem in internationalen Märkten. Apple veröffentlicht zwar keine offiziellen Zuschauerzahlen, aber in Rankings von Drittanbietern rangiert Severance durchweg unter den erfolgreichsten Serien der Plattform.