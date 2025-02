Sonos spielte mit einer kühnen Idee: ein MagSafe-kompatibler Lautsprecher für iPhones. Dabei handelte es sich um einen kompakten Lautsprecher, der magnetisch auf der Rückseite des iPhone befestigt werden konnte und die Audioqualität des Smartphones verbessern sollte. Das Projekt kam jedoch nie über das Prototypenstadium hinaus.

Sonos verwirft iPhone-Lautsprecher

Der Prototyp hatte laut The Verge in etwa die Größe des eingestellten MagSafe Battery Pack von Apple, war aber dicker und nutzte Bluetooth für die Audioübertragung, da MagSafe keine direkte Audioübertragung unterstützt. Das eigentliche Verkaufsargument war die Klangqualität. Sonos wollte seine SoundMotion-Technologie aus der Übernahme der Mayht Holding im Jahr 2022 herausstellen und versprach tiefe Bässe und einen klaren Klang in kompakter Form. Dennoch hatte der Lautsprecher mit einigen Hindernissen zu kämpfen.

Zumindest konzeptionell klingt das inzwischen eingestellte Produkt sehr ähnlich wie der Soundboost-Lautsprecher von JBL. Dieses MotoMod-Zubehör wurde im Jahr 2016 auf den Markt gebracht und war für die Moto Z-Smartphones von Motorola gedacht. Jedes Mal, wenn man es auf das Smartphone aufsetzte, wurden Musik und andere Audiosignale automatisch über den Soundboost abgespielt, der einen lauteren und kräftigeren Klang bot als die sehr kleinen Lautsprecher des Smartphones.

Das MotoMod-System verwendete jedoch Pogo-Pins für die Weiterleitung von Audio- und anderen Daten an das Zubehör. MagSafe bietet hingegen keine Audio-Passthrough-Funktionen, sodass der Sonos-Lautsprecher auf eine Bluetooth-Verbindung angewiesen war. Der Versuch, Wi-Fi wie beim Roam zu integrieren, hätte den Akku zu sehr belastet.

Die potenzielle Nachfrage war fraglich. Ein Lautsprecher, der auf der Rückseite eines Smartphones befestigt wird, ist eine Nischenidee, und viele Benutzer haben bereits tragbare Bluetooth-Lautsprecher. Darüber hinaus hatte Sonos größere Prioritäten. Zu dieser Zeit hatte das Unternehmen mit großen Software-Herausforderungen zu kämpfen, einschließlich einer umstrittenen Überarbeitung der hauseigenen App. Angesichts der technischen Einschränkungen, der ungewissen Attraktivität und interner Streitigkeiten hat Sonos das Projekt schließlich aufgegeben.