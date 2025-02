Der Super Bowl LIX steht endlich vor der Tür, und der Hype dreht sich nicht nur um das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles. Auch die Präsenz von Apple bei der Veranstaltung sorgt für Aufmerksamkeit. Da Apple Music die Super Bowl Halftime Show – mit Kendrick Lamar als Headliner – ausrichtet, ist es nicht verwunderlich, dass die Verantwortlichen von Apple bereits in New Orleans gelandet sind, um die Atmosphäre aufzusaugen. Und wie wir es von Apples CEO Tim Cook kennen, gehört dazu auch ein bisschen Kultur, etwas Business und eine Portion Party.

Ein Überraschungsbesuch im Apple Store

Tim Cook hat zusammen mit Apples Einzelhandelschefin Deirdre O’Brien einen unangekündigten Besuch im Apple Lakeside Shopping Center in Metairie, Louisiana, abgestattet. Mitarbeiter und Kunden wurden gleichermaßen überrascht, als Cook und O’Brien vorbeikamen, um sich mit der Apple-Community auszutauschen. Diese Überraschungsbesuche sind für Cook nicht ungewöhnlich, denn er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, weltweit in den Apple Stores vorbeizuschauen, um mit den Mitarbeitern zu plaudern und Feedback aus erster Hand zu erhalten. Es ist ein einfacher Coup, aber er sorgt dafür, dass die Apple-Chefetage sichtbar mit den Menschen verbunden ist, die ihre Produkte täglich verkaufen und benutzen.

Apples Führungskräfte genießen den lokalen Flair

Nach dem Store-Besuch traf sich Cook mit Apples Service-Chef Eddy Cue und NFL-Star Odell Beckham Jr. in Domilise’s Po-boys & Bar. Das Domilise’s ist ein legendäres Lokal in New Orleans, das dafür bekannt ist, einige der besten Po’boy an der Golfküste zu servieren. Beim Po’boy handelt es sich um ein traditionelles Sandwich der Cajun-Küche. Das Lokal ist eine Kultadresse für einige der einflussreichsten Persönlichkeiten aus Technik und Sport.

Party mit John Summit

Tim Cook und Eddy Cue sind durchaus in Feierlaune und zeigen sich bei der Gelegenheit auch mit dem DJ John Summit auf einer der großen Partys in den Straßen von New Orleans. Cook und sein Team nutzen das Super Bowl Wochenende offensichtlich optimal aus:

Apples großes Super Bowl Wochenende

Apple Music ist seit einigen Jahren Sponsor der Super Bowl Halftime Show. Die mehrjährige Partnerschaft von Apple Music mit der NFL und Roc Nation bringt die Super Bowl Halftime Show – die meistgesehene musikalische Performance des Jahres – zu Millionen von Fans auf der ganzen Welt.

Letztes Jahr wurde die Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show mit Usher zur meistgesehenen Halbzeitperformance aller Zeiten und erhielt drei Emmy-Nominierungen für 2024. Im Vorjahr erhielt die Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show mit Rihanna fünf Emmy-Nominierungen und gewann zwei davon, darunter Outstanding Directing For A Variety Special, ein Novum in der Geschichte der Super Bowl Halftime. In diesem Jahr wird Kendrick Lamar das musikalische Highlight bei der Show sein.

Der Super Bowl LIX findet in der Nacht vom 09. auf den 10. Februar 2025 statt.