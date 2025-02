Anfang dieses Jahres kündigte die Ankers Tochterunternehmen Eufy den 3-in-1-Sauger „Eufy E20“ an. Der neue Kombi-Saugroboter ist ab sofort auf der Eufy-Webseite und bei Amazon zum Preis von 549 Euro erhältlich.

Anker: Eufy E20 3-in-1-Sauger ab sofort erhältlich

Anfang dieses Jahres angekündigt ist der neue Eufy E20 ab sofort und pünktlich zum anstehenden Frühjahrsputz erhältlich. Der E20 verkörpert drei Geräte in einem und dürfte sich unter anderem an Kunden richten, die wenig Stauraum für drei separate Geräte haben. Auf der anderen Seite spricht natürlich auch nichts dagegen, eine Saugeinheit für drei unterschiedliche Geräte zu verwenden.

Eufy schreibt

Erstmals verbaut eufy einen Hochleistungsfilter in einem abnehmbaren Saugroboter. Das verhindert ein Verstopfen des Staubfilters und ermöglicht jederzeit eine hohe Saugleistung ohne nennenswerten Wartungsaufwand. Somit erreicht der E20 als Hand- und Stielsauger starke 30.000 Pascal, im Robotersaug-Modus noch satte 8.000 Pascal. Das innovative Fünf-Stufen-Filtersystem erfasst dabei Allergene und reinigt beim Staubsaugen damit auch die Luft. Ein fortschrittliches Dreifach-Lasersystem rundet das Gesamtpaket ab und kartiert Reinigungsrouten systematisch, umschifft zudem gekonnt störende Objekte einfach selbst.

. Ist der Akku doch einmal leergesaugt, lädt sich der Verwandlungskünstler in zweieinhalb Stunden wieder vollständig auf. Die automatische Staubentleerung für die Saugbasis bringt maximalen Komfort mit sich, auch dank des drei Liter großen Fassungsvermögens des Staubbeutels. So lässt sich der E20 bei normalem Einsatzgebrauch durchschnittlich 75 Tage autonom nutzen. Ein integrierter Entwirrkamm dreht die Rollbürste rückwärts, sagt damit verfangenen Haaren für ein optimales Reinigungsergebnis und hygienisches zu Hause den Kampf an.

Der Eufy Saugroboter 3-in-1 E20, Kombi-Design Staubsauger ist ab sofort zum Preis von 549 Euro auf der Eufy-Webseite und bei Amazon erhältlich.