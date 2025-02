Nach der angeblichen Absage von Apples Mac-gebundener AR-Brille arbeitet das Unternehmen nach wie vor an einer eigenständigen AR-Brille. Es könnte laut Mark Gurman nur ein bisschen länger dauern, bis sie marktreif ist.

Vision bleibt, aber Geduld ist gefragt

Ende letzten Monats berichtete Bloombergs Mark Gurman, dass Apple die Pläne für eine AR-Brille, die an den Mac angeschlossen werden muss, aufgegeben hat. Gurman schrieb:

„Das Unternehmen hat das Programm diese Woche eingestellt, wie Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichten. Das nun gecancelte Produkt hätte wie eine normale Brille ausgesehen, aber eingebaute Displays enthalten und eine Verbindung zu einem Mac erfordert, sagten die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, weil die Arbeit nicht öffentlich war. Ein Vertreter von Apple lehnte eine Stellungnahme ab.“

Die Entscheidung kam nicht völlig überraschend. Anstatt ein unausgereiftes Produkt auf den Markt zu bringen, konzentriert sich Apple auf die Entwicklung der notwendigen Technologie für eine eigenständige AR-Brille.

Die gute Nachricht ist somit, dass Apple weiterhin an einer AR-Brille arbeitet. Diese ist jedoch eigenständig und nicht von einem Mac abhängig. Im Grunde das, was sich alle wünschen. Es könnte nur etwas länger dauern, bis wir diese Art von AR-Brille zu Gesicht bekommen. In der Zwischenzeit arbeitet die Vision Products Group des Unternehmens nach wie vor an einer neuen Generation der Vision Pro und einer günstigeren Version des Mixed-Reality-Headsets.